Inter-Fiorentina, caso Vidal: Inzaghi spiega. Poi il retroscena di Bastoni

Simone Inzaghi e Alessandro Bastoni hanno parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Fiorentina

La giornata di campionato prosegue con un altro capitolo importante per la lotta scudetto. Con la vittoria del Napoli, l’Inter ha inevitabilmente la pressione di dover rispondere a tutti i costi per cercare a sua volta di ‘aggredire’ il Milan che invece scende in campo questa sera e guarda tutti dall’alto.

I nerazzurri affrontano la Fiorentina alle 18 con qualche assenza di troppo, in primis de Vrij e ovviamente Marcelo Brozovic. Simone Inzaghi, intervenuto a ‘Dazn’ prima del fischio d’inizio del match, spiega: “Inizialmente partirà Calhanoglu al centro, i tre di metà campo faranno rotazioni e di volta in volta l’uomo in posizione si abbasserà per farci giocare meglio dal basso. Vidal? Si è sempre allenato nel migliore dei modi, è un giocatore impiegato tanto, ha sempre risposto bene, non c’è nessun problema, l’aria è serena. Ci dispiace aver perso qualche punto e aver rallentato, ma siamo in linea con i nostri programmi”.

Inter-Fiorentina, parla anche Bastoni: “Ci abbiamo pensato troppo…”

Simone Inzaghi ha parlato poi anche della settimana in cui ha strigliato il gruppo e poi ha cercato di far tornare il sereno: “Siamo riusciti a lavorare di più, abbiamo fatto una grigliata, siamo stati insieme, abbiamo analizzato nel migliore dei modi non avendo avuto l’impegno di Champions o Coppa Italia”. Subito dopo l’allenatore dell’Inter anche le parole di Alessandro Bastoni: “De Vrij e Brozovic sono giocatori importanti e fondamentali, ci mancheranno ma abbiamo un gruppo forte e giocatori in grado di sostituirli, faranno bene. La classifica? Ci abbiamo pensato troppo in questi mesi e non è andata bene, dobbiamo concentrarci su noi stessi senza guardare la classifica, sapendo che se vinciamo e facciamo bene possiamo tornare in vetta”.