Il sorriso di Torreira fa il giro del web: che cosa è successo a San Siro

Lucas Torreira, centrocampista della Fiorentina, ha segnato un gol a San Siro contro l’Inter, ma ha perso un dente: ecco che cosa è successo

Una serata speciale quella di San Siro per Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Il giocatore della Viola infatti, all’inizio del primo tempo, è andato a segno con un gol pesantissimo che ha portato in vantaggio la sua squadra e ha impaurito l’Inter di Simone Inzaghi che poi è riuscita ad agguantare appena il pareggio. Torreira, che sta giocando una stagione da protagonista con la maglia della viola, ha messo a segno il secondo gol consecutivo in Serie A e il quarto del suo campionato, numeri altissimi visto il ruolo di playmaker che ricopre.

Inter-Fiorentina, che cosa è successo a Torreira

In questa serata di metà marzo però, Lucas Torreira ha “perso” qualcosa sul campo di San Siro. Stiamo parlando del suo dente. Il giocatore uruguaiano infatti, secondo la ricostruzione di ‘DAZN’, dopo uno scontro di gioco in mezzo al rettangolo verde, ha visto il suo dente muoversi molto, si è avvicinato alla panchina e l’ha tolto direttamente con le sue mani. Un gesto abbastanza crudo, ma da assoluto guerriero, come del resto è Torreira in campo. L’ex Sampdoria ha poi concluso la gara con un fazzoletto in bocca per evitare che la situazione si aggravasse, ma continuando sempre a gestire i ritmi del gioco della Viola.