Con la Juventus è finita, contatti per l’addio

Aria di rivoluzione alla Juventus a fine stagione, si prospetta un addio pesante tra i bianconeri: ci sono già i contatti

La Juventus si interroga sul suo futuro, dopo il capitombolo con il Villarreal che ha decretato l’ennesima uscita prematura dalla Champions League. Una sconfitta che anche per le sue proporzioni ha fatto rumore e ha chiarito una volta per tutte che per ritrovare una compagine bianconera competitiva ad altissimi livelli bisognerà proseguire nella rifondazione.

Molti gli innesti a cui provvedere in estate, da parte della dirigenza, per dare una scossa, rinnovare la rosa e aumentare la qualità a disposizione di Massimiliano Allegri. Parallelamente, ci sono giocatori che appaiono destinati a salutare e per i quali il tempo in bianconero sembra scaduto. Un addio in particolare starebbe iniziando a prendere forma.

Juventus, Chiellini ai saluti: l’ipotesi per il futuro

L’addio in questione sarebbe quello del capitano Giorgio Chiellini. Il difensore, volto storico della serie dei nove scudetti di fila, inizia ormai ad avvertire gli acciacchi dell’età, come dimostrano i recenti problemi fisici in successione. Ad agosto compirà 38 anni e sembra non fornire più le necessarie garanzie. E’ ancora presto però per appendere gli scarpini al chiodo, anche perché nella sua mente ci sarebbe ancora la speranza di disputare i Mondiali con l’Italia (spareggi permettendo). Secondo il giornalista Luca Momblano, sarebbero in corso i primi contatti per un’avventura di fine carriera oltreoceano, nella Major League Soccer statunitense. Al momento, non è chiaro verso quale franchigia si orienterebbe, ma di sicuro un nome del genere sarebbe di grande richiamo per il torneo a stelle e strisce e le pretendenti di certo non mancheranno.