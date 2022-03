“Ormai la trattativa è reale”: l’annuncio in diretta che stravolge l’Inter

Intervenuto in diretta alla CMIT TV, Fabio Bergomi, youtuber vicino all’ambiente Inter, ha parlato delle mosse del calciomercato nerazzurro

Intervenuto in diretta alla CMIT TV, Fabio Bergomi, youtuber che si occupa dell’Inter molto vicino agli ambienti nerazzurri, ha parlato delle prossime mosse del calciomercato della Beneamata, in particolare in attacco.

Ecco le sue parole: “Sull’attacco è successo qualcosa e allora c’è il punto di domanda su Dybala a cui io non credo. Ci sono stati incontri con l’agente di Haller, questo vuol dire che l’Inter davanti farà una rivoluzione e tanto dipenderà da quanto i nerazzurri punteranno su Lautaro Martinez. L’Inter, come vice seconda punta, prenderà un parametro zero e la scelta è fra tre giocatori esperti”.

Bergomi ha poi proseguito sul reparto avanzato: “Ormai la trattativa di Haller è reale. Si sta cercando di capire se il bomber dell’Ajax può essere un’alternativa a Scamacca. David sicuramente è il giocatore più lontano. L’Inter poi farà un attaccante e poi farà un vecchietto che dovrebbe scegliere fra Cavani, Suarez e Mertens“.

Non solo attacco, Bergomi su Bremer

Fabio Bergomi ha anche parlato di Bremer, difensore centrale del Torino. Il brasiliano piace moltissimo ai nerazzurri: “Mi sono speso dicendo che il giocatore ha un accordo col Torino. Attenzione, hanno confermato dal Torino, che nulla è fatto, ecco perché si sono spostati su Milenkovic“.