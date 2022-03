“Pugno in testa, siete ciechi”: Mazzarri furioso in diretta tv

Walter Mazzarri furioso al termine di Cagliari-Milan: il duro sfogo in diretta dell’allenatore dei sardi

Una sconfitta onorevole per il Cagliari contro il Milan ma che a Mazzarri non va giù. E’ un fiume in piena l’allenatore toscano nel commentare lo 0-1 di questa sera.

Intervenuto a ‘Sky’ nel post gara il tecnico dei sardi va all’attacco e si scaglia contro il direttore di gara: “Ero incavolato con l’arbitro, non ho visto nulla, sono andato dentro appena ha fischiato e ho sfondato tre porte. Non meritavamo di perdere, anche noi abbiamo messo sette-otto uomini in area, abbiamo attaccato. Nel primo tempo abbiamo avuto meno occasioni, loro sono fenomenali a chiudere gli spazi. Il Milan ha una qualità pazzesca, ma per me il Cagliari ha fatto una partita alla pari. Non abbiamo avuto tanta fortuna, poi c’era un mezzo fallo di mano ma non era rigore”.

Mazzarri spiega la sua rabbia contro l’arbitro: “Maignan ha dato un cazzotto in testa a Lovato, in questi casi c’è rigore, potevamo pareggiarla quindi anche per questo episodio. Se la vedete da dietro… Lovato mica si diverte a stare per terra, lui prende la palla. Se lui tocca la palla e il portiere gli dà un cazzotto in testa cos’è? il Var che ci sta a fare? Si è perso un punto. Lovato quindi ha fatto scena? Come Hernandez che doveva essere ammonito in area? L’immagine è chiarissima, come fate a non vederlo? Bisogna essere ciechi. Comunque lasciamo perdere andiamo avanti, il Milan ha vinto e siamo tutti contenti”.

Cagliari-Milan, Mazzarri: “Fatta una grande gara”

Mazzarri analizza poi la prestazione della sua squadra: “Abbiamo fatto una grande gara, poi ci sono gli episodi che determinano i risultati, loro sono stati bravi a fare gol. Poi c’era rigore, 1-1 e un punto in più per il Cagliari. Abbiamo toppato la partita di La Spezia, stavamo facendo un grande girone di ritorno. Se i ragazzi giocano sempre così, senza guardare gli altri, facciamo i punti per salvarci. Io rispetto tutti, ma la penso diversamente. Quando la partita era in bilico, anche noi abbiamo avuto occasioni con Joao Pedro. Fino a ieri nel girone di ritorno eravamo sesti o settimi, questo parla da solo. In tre partite abbiamo toppato a La Spezia, oggi meritavamo di pareggiare contro la prima in classifica. Quota salvezza? Quest’anno è difficile, succede tutto e il contrario di tutto. Ci sono squadre che sorprendono, altri al nostro livello hanno vinto anche col Milan giocando peggio di noi”.

Successivamente a ‘DAZN’ Mazzarri torna sul calcio di rigore non dato e ha un battibecco con Marelli: “Se dice che non è rigore… vorrei vedere cosa avrebbe detto a parti invertite. Se Marelli dice così e gli arbitri dicono così…”

Successivamente l’ex arbitro entra in studio e spiega che sull’episodio si può discutere, ma che la linea adottata dagli arbitri è di considerare questi contatti come normali contatti di gioco.