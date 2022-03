“Basta, non ce la faccio più”: milanisti spazientiti, accusa pesante

La partita del milanista spazientisce i tifosi: dure critiche sui social per una prestazione decisamente sottotono

Vincere per provare ad allungare ancora in ottica scudetto. Il Milan è arrivato a Cagliari forte della frenata dell’Inter in casa contro la Fiorentina. I rossoneri potrebbero portarsi a + 3 sul Napoli e +6 sui nerazzurri. Per farlo però serve vincere e finora la squadra di Pioli è mancata proprio in zona gol. Giroud ha avuto una buona occasione ma l’ha fallita. Ancora più clamorosa la possibilità capitata sui piedi di Brahim Diaz e che lo spagnolo non è riuscito a concretizzare.

Proprio il 10 rossonero è finito in maniera anche pesante nel mirino dei tifosi rossoneri. Sono bastati soltanto pochi minuti di match per far partire le critiche. “Basta non ce la faccio più” twitta un tifoso ed un altro evidenzia tutti gli errori di Brahim Diaz sentenziando: “Ha sbagliato tutto quello che poteva”.

Cagliari-Milan, Brahim Diaz nel mirino: “Non ne ha azzeccata una”

Nei primi 45 minuti di Cagliari-Milan, Brahim Diaz certamente non ha fatto bene. Tanti errori in campo, poco propositivo in fase offensiva, con l’errore sotto porta che avrebbe potuto dare una svolta ad un match complicato, sul campo di una squadra che ha l’urgente necessità di fare punti per la lotta salvezza. Il contributo dello spagnolo dovrebbe essere sicuramente maggiore, ma la prestazione di questa sera conferma le difficoltà avute durante tutta la stagione. I milanisti si aspettavano tutto un altro apporto e non hanno fatto nulla per nasconderlo”.

Ecco alcuni tweet su Brahim Diaz:

basta brahim diaz basta non ce la faccio più — OkCampione (@okkampione) March 19, 2022

brahim diaz non ha senso come giocatore — Tammy SZN (@cenciokcab) March 19, 2022

aiuto brahim diaz — piera🦒 (@lifeelsee) March 19, 2022

Ma no che s'è mangiato Diaz 🤣 — Delirio (@Delirio897J) March 19, 2022

Quanto è scarso diaz — Eros (@Eros70183028) March 19, 2022

10 minuti passati e Diaz non ha ancora azzeccato una sola giocata😒 #CagliariMilan — Elias Cianca (@CiancaElias) March 19, 2022

La statistica nella partita: Brahim Diaz ha perso OGNI pallone controllato nei suoi primi 8 minuti #CagliariMilan — SambaLeao (@SambaLeao) March 19, 2022