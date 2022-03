L’Atalanta, insieme alla Roma, è l’ultima rappresentante dell’Italia in Europa: dopo la bella qualificazione sul Bayer Leverkusen, la squadra di Gasperini conosce l’avversaria nei quarti di finale

L’Atalanta è sempre più europea e continua a costruirsi la sua grande reputazione internazionale. Nonostante l’eliminazione in Champions League e le tantissime assenze, la squadra di Gasperini sta dimostrando di poter competere stabilmente a livelli importantissimi. Oggi a Nyon la Dea ha scoperto la sua prossima avversaria nel sorteggio dei quarti di finale di Europa League.

Solo ieri sera i nerazzurri hanno eliminato il quotatissimo Bayer Leverkusen, archiviando la pratica con una doppia vittoria. Giovedì scorso il bel successo per 3-2 in casa, poi il bis di ieri in Germania grazie al gol di Boga nel recupero. Una vittoria che ha confermato una volta di più la crescita totale dell’Atalanta. Che ora però non vuole fermarsi, le chance di andare avanti ci sono anche se da quest’anno il livello dell’Europa League si è alzato davvero tanto. A Nyon è andato in scena il sorteggio delle 13.30, totalmente libero, per cui potevano essere accoppiate anche squadre dello stesso paese. Sfortunatamente, l’Atalanta è l’unica italiana rimasta in corsa, con la Roma in Conference League (ore 15).

Sorteggio Europa League: ecco tutti i quarti di finale e le semifinali | L’avversaria dell’Atalanta

Ovviamente lo spauracchio da evitare per l’Atalanta era il Barcellona, che allo spareggio ha eliminato il Napoli e poi ha battuto il Galatasaray anche se con molta fatica. Poi una serie di squadre di ottimo livello, che sostanzialmente si equivalgono: Lipsia, West Ham e Lione con i francesi che sembrano al momento superiori e quindi molto pericolosi. Un gradino più in basso Eintracht Francoforte, Rangers (insidiosissimo, giustiziere del Dortmund) e poi Braga che ha comunque una buonissima tradizione europea. Alla fine dall’urna è uscito il nome del Lipsia, che quindi contenderà all’Atalanta la semifinale di Europa League. Contestualmente sono stati anche stabiliti gli accoppiamenti per le semifinali (28 aprile e 5 maggio).

La vincente di Lipsia-Atalanta se la vedrà con la vincente di Braga-Rangers. Nell’altra semifinale si affronteranno le qualificate di Eintracht Francoforte-Barcellona e West Ham-Lione. Almeno sulla carta, il sorteggio – anchein prospettiva – non è stato così malevolo. I quarti – che per questo motivo sono numerati – si giocheranno il 7 e 14 aprile. La finale il 18 maggio al Ramon Sanchez-Pizjuan di Siviglia.

I quarti di finale:

Lipsia-Atalanta

Eintracht Francoforte-Barcellona

West Ham-Lione

Braga-Rangers