Roma, Mourinho trema per il derby: ha la febbre, il big è a rischio

Jose Mourinho rischia di dover fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti nella partita fondamentale di domenica: il derby contro la Lazio

Non è un momento semplice in casa Roma. Ieri è arrivata la qualificazione ai quarti di finale di Conference League, ma la squadra non ha fatto assolutamente una bella figura contro il Vitesse. Nel doppio confronto i giallorossi probabilmente non hanno meritato neanche più di tanto il passaggio del turno e non a caso i tifosi hanno fischiato diversi giocatori.

La prestazione di ieri è stata negativa per quasi tutta la squadra, con Maitland-Niles e Vina particolarmente bersagliati dal pubblico dell’Olimpico ma soprattutto anche Nicolò Zaniolo ha ricevuto parecchi fischi. E già questo è un segnale importante, dal momento che il numero 22 è stato sempre difeso a spada tratta e osannato dal popolo giallorosso. La Roma ha pareggiato al 90′ con Abraham centrando la qualificazione, ma le prestazioni in campo continuano a essere tutt’altro che buone e diversi punti sono arrivati solo nel recupero. Vedi contro Spezia e Udinese, entrambe su rigore. Ora c’è il derby con la Lazio, ieri Mourinho ha punto Sarri. “Stasera era a casa con la sua sigaretta insieme ai giocatori”, probabilmente per sottolineare che i biancocelesti ieri hanno riposato mentre i titolari giallorossi sono dovuti scendere in campo.

Derby Roma-Lazio, Pellegrini ha la febbre: Mourinho in ansia

Domenica alle 18 il derby della capitale tra Roma e Lazio acquista un significato molto pesante, per una questione di classifica in primis ma non solo. Sarri e Mourinho sono in lotta per un posto in Europa, considerando che la Juventus è lontana, anche con Fiorentina e Atalanta. La Lazio è sopra di un punto, per la Roma perdere significherebbe scivolare a -4 e soprattutto alimentare dei malumori in un momento già non sereno. Come se non bastasse, Mourinho rischia di dover fare a meno del suo capitano.

Come riporta l’Ansa, Lorenzo Pellegrini ieri sera ha giocato dopo una lieve faringite con qualche sintomo, ma niente di grave. Purtroppo nella notte il numero 7 – che aveva saltato anche l’andata per squalifica – ha avuto un attacco febbrile e per questo la sua presenza nel derby è da considerarsi a rischio. Questa mattina era prevista la sua presenza in un evento al Campidoglio con l’altro capitano (e grande amico), Ciro Immobile, ma sarà sostituito da Sergio Oliveira. Mourinho spera che Pellegrini si rimetta presto, in un momento del genere rinunciare a un uomo così importante sarebbe un’altra pessima notizia. E, ovviamente, anche Mancini osserva.