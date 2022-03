Retroscena Tomori: “Ibra ripete solo una parola” | Poi svela la strategia scudetto

Tomori parla del momento del Milan e svela alcuni retroscena su Ibrahimovic e la strategia per lo scudetto

Fikayo Tomori ha analizzato il momento del Milan tra presente e futuro. Il centrale difensivo ha le idee chiare sul lavoro da fare per raggiungere il sogno scudetto: “Abbiamo una strategia ben definita, l’abbiamo seguita e ci ha portato dove siamo. Lo abbiamo dimostrato a Napoli: conosciamo la strada da seguire per arrivare dove vogliamo arrivare. E ora ogni partita, da qui alla fine, sarà sempre più decisiva”.

Tomori ha proseguito la sua disamina: “Abbiamo caratteristiche che possono permetterci di vincere contro chiunque. La classifica alla fine dirà chi sarà stata la migliore: oggi premia noi e i nostri punti di forza – le sue parole a ‘La Gazzetta dello Sport’ – Ci sentiamo cresciuti, indubbiamente. In gran parte siamo quelli dell’anno scorso con esperienza in più, a livello personale e di squadra. Pioli non si stanca mai di insegnarci, ogni giorno impariamo e cresciamo”.

MENTALITA’ – “Abbiamo grandi campioni che ci aiutano e ci indicano la strada: Maignan ha vinto l’ultimo campionato francese con il Lilla, Giroud ha sollevato la Coppa del Mondo, Ibra ha una mentalità pazzesca. E nello staff ci sono persone competenti e vincenti come Dida e Bonera“.

Milan, da Ibrahimovic a Maignan: l’elogio di Tomori

Tomori ha svelato anche un retroscena su Ibrahimovic: “Da quando sono arrivato mi ripete solo una parola: vincere. Vincere in ogni situazione, in allenamento, in partita. Dallo spogliatoio al campo, la sua voce si fa sentire sempre”.

MAIGNAN – “Sediamo accanto nello spogliatoio, ha una mentalità incredibile, ci confrontiamo su tutto. Ultimamente anche sulla sua esperienza in Francia, su come viveva il finale della stagione che poi ha portato il Lilla al trionfo. Dice di non preoccuparsi delle altre ma tenere il focus solo su di noi e sulla prossima gara”.