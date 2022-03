Recupera e si prende il Milan: Pioli stupisce tutti

Niente convocati per il Milan ma Pioli ha sciolti gli ultimi dubbi legati ai giocatori in dubbio: ecco chi giocherà domani contro il Cagliari

Il Milan è volato a Cagliari da Malpensa, intorno alle 18.00, con un paio di dubbi ma Stefano Pioli può comunque sorridere.

Nel corso della conferenza stampa di stamani, il tecnico aveva ammesso che Sandro Tonali e Brahim Diaz non fossero certi della convocazioni. Il primo, come vi abbiamo raccontato ieri, era alle prese con qualche linea di febbre che non gli hanno permesso di allenarsi; lo spagnolo, invece, aveva subito un trauma contusivo nell’ultimo allenamento.

Entrambi i calciatori – come raccolto dalla Redazione – sono saliti sull’aereo che ha preso il volo per la Sardegna. Hanno svolto regolarmente la rifinitura e sono dunque a disposizione per la partita di domani.

Cagliari-Milan, le scelte di Pioli per domani

Tonali, però, avendo saltato due allenamenti, dovrebbe accomodarsi in panchina, lasciando spazio a Kessie e Bennacer in mediana. Sulla trequarti, con l’ivoriano che scala davanti la difesa, spazio a Brahim Diaz. Il giocatore, dopo il problema di ieri, sta bene ed è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Potrebbe davvero essere l’ex Real Madrid la grande sorpresa. Solo domani, però, verranno sciolti gli ultimi dubbi, con Rade Krunic che resta in corsa.

Il resto della trequarti sarà composta da Rafael Leao, a sinistra, e Junior Messias, a destra, ancora in vantaggio su Alexis Saelemaekers.

In avanti, Zlatan Ibrahimovic scalpita. Ha lavorato meglio questa settimana ed è pronto ad aumentare il proprio minutaggio ma c’è Giroud in vantaggio per giocare dall’inizio. Di certo assisteremo ad una nuova staffetta.

Il resto della formazione, vedrà Mike Maignan, tra i pali. Difesa a quattro con Davide Calabria, Fikato Tomori, Pierre Kalulu e Theo Hernandez. Il giovane centrale francese, riempito di elogi anche oggi, dovrebbe avere la meglio sul Alessio Romagnoli.