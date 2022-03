ESCLUSIVO | Agente Danjuma: “Con la Juve partita speciale”. Poi retroscena sul Milan

Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Michael Jarman, uno degli agenti di Danjuma autore martedì del secondo dei tre gol con cui il Villarreal ha eliminato la Juventus dal Champions

Danjuma è un cognome che i tifosi della Juventus difficilmente dimenticheranno. Martedì all”Allianz Stadium’ l’olandese di origini nigeriane ha siglato il secondo dei tre gol con cui il Villarreal ha messo al tappeto la Juventus eliminandola dalla Champions. Il secondo è stato a tutti gli effetti il colpo del ko, quello che ha chiuso definitivamente i giochi e regalato alla squadra di Emery una sorprendente quanto meritata qualificazione ai quarti.

“L’ho visto subito dopo la partita (vedi foto in alto, ndr). Era senz’altro di buon umore, molto contento della sua prestazione. Giocare così a Torino è stato speciale per lui – ha detto in esclusiva a Calciomercato.it Michael Jarman, uno degli agenti di Danjuma – Dodici mesi fa era in Championship, adesso gioca sul palcoscenico più importante del calcio per club, contro le migliori squadre. Nel Villarreal c’era la convinzione che se fossero riusciti a rimanere in partita nel primo tempo, poi nella ripresa la stessa partita sarebbe potuta girare nel verso giusto per loro. Quali sono i suoi obiettivi futuri? Liga, Champions e Mondiale con l’Olanda“.

Agente Danjuma a CM.IT: “E’ uno dei migliori talenti della sua generazione. Voleva comprarlo il Milan”

In passato il 25enne attaccante nativo di Lagos, autore in questa stagione di 13 reti e 4 assist, è stato nel mirino del Milan: “I rossoneri volevano comprarlo nel mercato di gennaio (2019, ndr), quando era al Bruges – ha svelato Jarman a Calciomercato.it – Ma i due club non trovarono un accordo sul prezzo del cartellino”. L’estate scorsa, invece, ci ha fatto un pensierino l’Atalanta: “L’interesse non si è concretizzato”.

E così se l’è aggiudicato il Villarreal, versando circa 23 milioni nelle casse del Bournemouth. Un affare, visto il rendimento di Danjuma, andato di traverso alla Juve di Allegri e al calcio italiano. “Futuro in Serie A? Danjuma è uno dei migliori talenti della sua generazione – ha risposto Jarman in conclusione – Per me appartiene alla categoria di Mbappe, ma il destino ha voluto che lo conoscessimo solo ora. Per il futuro tutto è possibile, in Italia ci sono club fantastici e ovviamente Danjuma vorrà vincere trofei nella sua carriera. Ma come detto, è così felice al Villarreal e con Emery che nient’altro al momento conta”.