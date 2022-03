Assenza pesantissima per l’Inter: non ci sarà contro la Fiorentina

L’Inter sarà impegnata domani nella partita cruciale contro la Fiorentina. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di un uomo importantissimo per il suo gioco

L’assenza in casa Inter in vista della Fiorentina è questione di corsa, di manovra, di ordine e di pressing, ma anche di assist: semplicemente Marcelo Brozovic.

Il croato è fondamentale per Simone Inzaghi. Anche in questa stagione si è imposto come perno davanti la difesa, diventando insostituibile per il tecnico ex Lazio. Anche perché di ricambi veri e propri in rosa non ce ne sono e l’Inter ha già dimostrato in questa stagione di non riuscire con facilità a portare a casa risultato senza proporre gioco e occasioni per l’intera partita. E quindi le notizie che arrivano da Appiano non sono per nulla confortanti. Anche oggi Brozovic ha lavorato a parte: a questo punto, ormai a poche ore dal fischio d’inizio contro la Fiorentina, le possibilità che recuperi sono vicinissime allo zero.

Inter, out Brozovic contro la Fiorentina: i possibili sostituti

Il problema per Inzaghi, quindi, è veramente importante. Già contro il Torino, senza il croato, la squadra ha fatto maledettamente fatica, strappando solo un punto e nei minuti finali. Contro la Viola non si può proprio sbagliare per non perdere il treno scudetto. E allora nuove soluzioni sono pronte per l’allenatore con Matias Vecino che non ha convinto. Davanti la difesa potrebbe essere proposto Hakan Calhanoglu, con ai suoi lati Nicolò Barella e Arturo Vidal. Il cileno è favorito, ma attenzione anche a Roberto Gagliardini. Inzaghi ora non può più sbagliare, ma senza Brozovic non sarà facile ritrovare la bussola e la manovra dominante della parte centrale di stagione.