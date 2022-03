Juric furioso con i suoi giocatori: “La peggior partita della stagione”

Il Torino perde in casa del Genoa al termine di una prestazione molto deludente, Juric si sfoga nel post partita

Brutta prova del Torino, che contro il Genoa non riesce a rimontare lo svantaggio iniziale, non sfruttando nemmeno tre quarti di gara in superiorità numerica. Lo 0-1 contro i rossoblù pesa tanto per i granata di Juric, arrivati ora a otto gare senza vittorie. Un netto passo indietro dopo la grande partita con l’Inter.

Il tecnico croato non nasconde la sua delusione e ha parole dure per la prestazione dei suoi: “E’ una partita che non mi è piaciuta per niente, abbiamo preso un gol ridicolo e poi abbiamo fatto male – ha dichiarato a DAZN nel post partita – Penso che i secondi 45 minuti siano stati i peggiori della stagione. Anche i giocatori che sono subentrati non hanno dato molto, non siamo mai riusciti a essere pericolosi. Una squadra come la nostra dovrebbe essere in grado di fare molto di più”.