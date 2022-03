È in arrivo a Milano: Maldini piazza il grande colpo estivo

Arrivano nuove conferme sul grande colpo estivo del Milan. Il talento è atteso a Milano: tutti i dettagli

Giornata di vigilia per il Milan di Stefano Pioli. Domani sera, dopo Napoli e Inter, i rossoneri saranno di scena a Cagliari per confermare il primo posto in classifica.

“Tutte le squadre sono padrone del proprio destino. Non mettiamo il carro davanti ai buoi, abbiamo solo un punto di vantaggio virtualmente e mancano nove partite. C’è il Napoli a tre, la Juventus a sette, l’Atalanta ha perso qualche punto ma i giochi sono aperti per tutti. Sono situazioni che ci costringono ad essere molto concentrati e preparati”. Pioli ha avvisato i suoi nella consueta conferenza stampa della vigilia. Un obiettivo, quello dello scudetto, che il Milan vuole regalarsi anche per vivere un calciomercato estivo da protagonista. In questo senso, arrivano importanti conferme sul grande colpo di Maldini e Massara.

Calciomercato Milan, scatto per Renato Sanches

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, il Milan è in pole e sempre più vicino a Renato Sanches. Salvo sorprese e inserimenti in extremis, nella prossima estate il centrocampista portoghese dovrebbe trasferirsi in rossonero per una cifra di circa 20 milioni di euro. Battuta la concorrenza, Juventus compresa: l’ex Bayern Monaco è l’erede individuato dalla dirigenza per la successione di Franck Kessie. Si attendono ora ulteriori conferme.