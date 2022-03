L’annuncio che lancia la rifondazione Juve: “Gli farebbe piacere”

La Juve prepara un grande mercato estivo per rispondere all’ennesima delusione in Champions, arrivano conferme e l’annuncio su un gran colpo

La botta è stata forte, inutile nasconderlo. L’ambiente Juventus non si aspettava l’eliminazione dalla Champions League anche questa volta agli ottavi e soprattutto non con un tracollo clamoroso come quello che ha rappresentato il finale della gara con il Villarreal, che ha bucato la rete di Szczesny per tre volte passando con merito il turno.

Per la squadra di Allegri ora l’obbligo di chiudere al meglio la stagione, provando a portare a casa la Coppa Italia e magari a riaprire clamorosamente il discorso scudetto nelle ultime giornate di campionato. Le riflessioni per il prossimo futuro sono comunque già in corso e per ritrovare competitività internazionale la strada è una sola: molto dovrà cambiare, sul mercato bisognerà intervenire pesantemente. Investimenti che riguarderanno sicuramente molti reparti, primo tra tutti il centrocampo dove la differenza con le grandi annate del recente passato è abbastanza evidente. Mancano giocatori di livello superiore capaci di dare brillantezza e qualità alla manovra, ed è inevitabile pensare soprattutto a un nome che ritorna di attualità.

Ritorno di fiamma Juventus per Jorginho, le parole dell’agente

Si tratta di Jorginho, a cui i bianconeri pensano da tempo. L’agente di Jorginho, Joao Santos, ha confermato l’interesse della Juventus ai microfoni di Calciomercato.it. Ribadendo poi il concetto a ‘Radio Marte’ e spiegando: “Ho sentito il giocatore prima degli ottavi di Champions, abbiamo parlato. Della Juventus si parla già dai tempi di Sarri. E’ chiaro che al momento la situazione è bloccata perché il Chelsea non può muoversi sul mercato. Vedremo cosa succederà, di sicuro la Juventus è una squadra importante anche a livello europeo e a lui piacerebbe un giorno tornare in Italia”. Si attendono dunque sviluppi sulla situazione dei ‘Blues’, come noto ‘congelata’ dalle sanzioni del governo inglese ad Abramovich.