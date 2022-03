CM.IT | Venti milioni sono troppi, le ultime sulla difesa dell’Inter

Complice la frenata sul rinnovo di de Vrij, l’Inter è pronta ad intervenire sul calciomercato per prendere uno o due difensori centrali

Scivolata al terzo posto in classifica in attesa di recuperare la gara con il Bologna, l’Inter spera di risalire la china già dalla gara contro la Fiorentina per tenere il passo di Juventus, Milan e Napoli. Le dinamiche di campo non rappresentano tuttavia l’unica preoccupazione per il club nerazzurro, alle prese con la costruzione della rosa in vista della prossima stagione. Il vice Brozovic resta senza dubbio uno dei temi più caldi, ma anche in difesa Ausilio e Marotta stanno pensando ad un restyling importante.

Già da tempo, la dirigenza nerazzurra ha individuato l’obiettivo numero uno in Gleison Bremer, per cui i contatti con l’entourage sono stati molto proficui, ma i rinforzi in retroguardia potrebbero essere addirittura due. Complici le difficoltà di arrivare al rinnovo contrattuale di Stephan de Vrij, Simone Inzaghi potrebbe avere bisogno di almeno due innesti in un reparto che perderà anche Kolarov e Ranocchia. Nelle ultime ore si è parlato di una missione in Turchia per Marcao. Secondo Calciomercato.it, ad oggi nerazzurri e altri club interessati (si è parlato anche della Roma nei mesi scorsi) non hanno ancora mosso passi ufficiali con l’entourage del calciatore, che pure era presente sugli spalti per assistere a Galatasaray-Barcellona.

Calciomercato Inter, ecco il prezzo di Marcao

In scadenza con il club turco a giugno 2024, il 25enne brasiliano è stato trattato lo scorso anno anche dal Lione. Diverse squadre stanno monitorando la sua situazione, chiedendo informazioni soprattuto sul prezzo dell’ex Athletico Paranaense. Il Gala non esclude una cessione del giocatore, ma punta ad incamerare una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro per lasciar partire il mancino di Londrina. Rispetto a quanto emerso sui media turchi, si respira dunque maggiore flessibilità rispetto alla richiesta iniziale di almeno 20 milioni.