Cagliari-Milan, problemi per Pioli: “Trauma contusivo. Ibra invece sta meglio”

Giornata di conferenza stampa per il Milan con Stefano Pioli pronto a presentare le insidie della prossima trasferta di Cagliari in campionato

Trasferta a Cagliari per il Milan capolista, che fa capolino in terra sarda per provare a mantenere il primato in classifica e consolidare quindi la propria posizione di vantaggio. I rossoneri scenderanno in campo domani ed oggi è giornata di conferenza stampa per Stefano Pioli che presenta la partita contro i rossoblù. Seguila live con noi: “Tutte le esperienze fatte in passato ci devono servire. Ogni squadra ha obiettivi da raggiungere e bisogna mettere in campo la prestazione all’altezza. È stata una settimana diversa perchè è stata completa. Non abbiamo parlato della classifica, siamo concentrati sul nostro momento”.

IBRA E GIROUD – “Ibra sta sicuramente meglio rispetto ad una settimana fa anche se fa tanti lavori individuali. Il minutaggio è aumentato ma poi vedremo. Giroud ha dato qualità e spessore professionale, è un uomo molto importante nel nostro gruppo. Da tutti mi aspetto il massimo”.

ATTACCO – “Per vincere e chiudere le partite bisogna fare più gol. Non stiamo segnando tanto ma abbiamo tanti calciatori che possono segnare. I giochi sono aperti per tutti e i particolari fanno la differenza”.

Pioli ancora sull’analisi del finale di stagione: “Tutte le squadre sono padroni del proprio destino, mancano nove partite. I giochi sono molto aperti per tutti e noi vogliamo vincere la partita di domani. Il Cagliari ha fermato il Napoli. Sono tutte situazioni che ci costringono ad essere concentrati. Solo così si può andare avanti. La squadra sta bene fisicamente e di testa. Le gambe ci saranno fino alla fine. Contro l’Empoli abbiamo sbagliato la gestione della palla ad inizio secondo tempo. La squadra ha comunque lavorato bene, Maignan ha fatto solo una grande parata. Non mi interessa ciò che si dice fuori del Milan“.

“Italiane in Europa? Non avere squadre tra le prime 8 è un dato negativo. Il livello è alto, non credo ci manchi tantissimo. Forse qualcosina dal punto di vista fisico e di mentalità si può fare meglio”.

PUNTO INFORTUNATI – “Non è disponibile Maldini, che ha la febbre da tre giorni. È tornato oggi Tonali. Giroud credo che non avrà problemi ad essere disponibile. Ieri ha avuto un trauma contusivo anche Brahim Diaz e vediamo”.

Ancora sui singoli: “Ibra in Nazionale? Non è un problema, lui fa tutto con convinzione ed entusiasmo. Se si sente di andare deve farlo. Giocare è importante. Io sono convinto al 100%. Brahim a destra? Ci sono tante soluzioni. Ci sono calciatori che possono giocare in diverse posizioni. Pavoletti? E’ un attaccante efficace, il Cagliari ha modi diversi di giocare e una è cercare il suo centravanti. Puoi influenzare la scelta del difensore Central tra Kalulu e Romagnoli? E’ una considerazione corretta”.