“Non sono contento”, Mourinho già infiamma il derby

Mourinho ha commentato la vittoria della Roma contro il Vitesse in Conference League con uno sguardo ‘incandescente’ al derby

All’ultimo minuto. La Roma evita i supplementari e accede ai quarti di Conference League grazie al gol di Abraham allo scadere contro il Vitesse. Dopo il match a ‘Sky’, Mourinho ha commentato la partita dei suoi con uno sguardo al derby.

“La squadra ha dei limiti in diversi livelli, ma adesso rispetto ai mesi scorsi si parla di una qualità nuova, quella di resistere nei momenti di difficoltà alla pressione degli ultimi minuti. Sono già tante partite senza sconfitte, sullo 0-1 molte squadre non avrebbero resistito, noi invece senza paura abbiamo continuato ad attaccare per cercare di chiuderla entro i 90′. Ma permettetemi, loro sono bravi, non conoscevo il loro allenatore. Ma è bravissimo, una squadra che gioca in questo modo, hanno giocato in maniera fantastica. Sono contento perché abbiamo passato il turno, non sono contento perché i nostri hanno sprecato tante energie mentre quelli della Lazio si stanno fumando la sigaretta a casa con Sarri“.

Roma-Vitesse, Mourinho e la frase su Sarri

PARTITA – Non abbiamo mai pensato a controllare il risultato, abbiamo preparato la partita solo per vincere. Fino allo 0-1 mi sembrava una partita non tanto controllata, ma nella quale avevamo concesso poco agli avversari. Avevo detto ai ragazzi di stare attenti a tre cose: palle inattive, l’uscita dei loro difensori e sui nostri errori in fase di possesso. In quest’ultimo punto dovevamo fare meglio, abbiamo perso tanti i palloni, non abbiamo fatto una grande partita dal punto di vista tecnico, ma abbiamo difeso bene.

SARRI – “Loro hanno fatto tanto, ma nelle due partite abbiamo meritato. Adesso pensiamo al derby, Maurizio oggi fuma la sua sigaretta, mentre io ora torno a casa per pensare alla prossima partita”.