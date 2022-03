Pagelle e tabellino di Roma-Vitesse, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2021/22

ROMA

Rui Patricio 6: sollecitato subito da una punizione insidiosa, respinge bene. Poi normale amministrazione. Sul gol non può nulla.

Ibanez 5: un giallo nel primo tempo, evitabile. Poi non soffre più di tanto la velocità di Openda, che pure non gli crea grossi grattacapi. In fase di impostazione male, come tutti gli altri.

Smalling 6: governa la difesa senza problemi, di testa non lascia spazi a Grbic che all’andata era stato tra i più pericolosi con le sponde.

Kumbulla 6: 50 con la Roma, e la crescita continua. Sta facendo dell’aggressività un marchio di fabbrica, con il pallone non forza mai la giocata.

Maitland-Niles 4: quando attacca e ha campo è difficile da prendere, ha il passo breve e svelto, anche se non incide mai quando arriva sul fondo. Se deve difendere però meglio prepararsi al peggio. Dal 66′ El Shaarawy 5,5: incide poco.

Pellegrini 5: pochi spazi, fa fatica a trovare l’inserimento o il passaggio, anche perché la linea difensiva del Vitesse si muove bene e compatta. Prestazione un po’ grigia. Ci prova su punizione, fuori di poco. Poi una serie di palloni sparati in curva. Dal 91′ sv

Mkhitaryan 5: uno dei pochi a saltare l’uomo a centrocampo per provare a creare superiorità numerica, il problema è che non trova molto sostegno e anche lui a volte gira un po’ a vuoto. Nel secondo tempo un calo clamoroso e inspiegabile, sbaglia di tutto.

Veretout 4,5: un discreto inizio, un tiro dal limite strozzato (non semplice), poi nient’altro. Non prova neanche a fare qualcosa in più, un inserimento, una corsa in sovrapposizione. Dal 66′ Cristante 5: non riesce a portare la Roma in possesso del gioco, subisce anche lui.

Vina 4: una buona conclusione nel primo tempo, ma in difesa non è perfetto e anche quando tocca la trequarti sbaglia continuamente la misura del passaggio. L’errore nella ripresa sul pallone che poteva mandare Zaniolo in porta è grave. A volte passivo. Dal 66′ Karsdorp 6,5: alla fine la partita la cambia lui, suo pure il pallone del pareggio dove è bravo a crederci.

Zaniolo 4,5: poche occasioni vere, ne ha un paio potenziali in area, quando calcia ma viene però due volte ribattuto. Quando si trova in certe situazioni deve prendere necessariamente la porta. Fischiato da tutto l’Olimpico. Dal 79′ Afena-Gyan 5: frenetico.

Abraham 6: si sbatte come sempre, dà anche una mano in difesa sui calci piazzati e non solo. Sempre prezioso, però a livello offensivo produce poco, come produce pochissimo la Roma. Sbaglia tanto anche lui, in area ha le polveri bagnate ma alla fine è ancora una volta decisivo e fa la differenza. Agguanta Batigol.

All.: Mourinho 5: praticamente il primo tiro in porta è il gol al 90′. Ancora una volta la Roma subisce il modesto Vitesse e rischia di essere trascinata ai supplementari. Un’altra prestazione surreale per la quantità di errori. Va ai quarti ma deve ringraziare la disattenzione del Vitesse. Tra andata e ritorno meritavano gli olandesi e questo basterebbe.