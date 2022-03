Disastro Juventus, Bonucci non ha dubbi: “Ora c’è solo una cosa da fare”

Leonardo Bonucci ha commentato sul proprio profilo Instagram la disfatta della Juventus all’Allianz Stadium contro il Villarreal

Scarseggiano gli aggettivi per descrivere la disfatta di ieri della Juventus contro il Villarreal. Nessuno si sarebbe mai aspettato un crollo del genere, a maggior ragione dopo il lungo periodo positivo (sicuramente più in termini di risultati che di prestazioni) della ‘Vecchia Signora’. Invece i torinesi sono caduti pesantemente sotto i colpi dell’armata guidata dall’esperto Unai Emery, che dimostra per l’ennesima volta di essere un vero e proprio maestro in campo europeo.

Per la terza volta consecutiva in tre anni, i bianconeri sono usciti agli ottavi di finale di Champions League e stavolta lo hanno fatto nel modo peggiore possibile. Specialmente dopo la costosa campagna acquisti di gennaio non si può non parlare di fallimento, anche considerando il livello dell’avversario. Inevitabilmente bisognerà riflettere profondamente sulla posizione di diversi elementi all’interno del club, a cominciare da Massimiliano Allegri.

Juventus, Bonucci chiede scusa ai tifosi: “Ora è l’unica cosa da fare”

In questo scenario di profonda delusione, Leonardo Bonucci – ieri ancora out per infortunio – ha voluto esprimere così, tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, tutto il suo sconforto per la brutta figura. “Vivere questo tipo di partite da fuori – dice Bonucci -, per la prima volta in carriera, e non poter essere presente in campo mi fa capire cosa provano i nostri tifosi in queste serate e chiedere scusa a tutti è l’unica cosa fare adesso“.

Il centrale, però, non si perde d’animo: “Dobbiamo trasformare tutti insieme questa delusione e questa frustrazione in rabbia per affrontare il resto delle partite e prenderci gli obiettivi che sono rimasti“.