Rivoluzione Juventus: “Allegri via con cinque giocatori”

Allegri e non solo al centro del ciclone dopo la disfatta europea contro il Villarreal. La sentenza sull’allenatore e diversi singoli bianconeri

Sono ore infuocate in casa Juventus dopo la pesante eliminazione, anche nel risultato, dagli ottavi di finale di Champions League per mano del Villarreal di Emery.

Nel post partita, in conferenza stampa, Massimiliano Allegri non ha voluto sentire parlare di fallimento: “Sapevo che si sarebbe parlato di fallimento, ma questa è solo disonestà intellettuale. Io so il valore della squadra, ai ragazzi che non c’è da rimproverare niente. Sono due mesi che per via degli infortuni giochiamo con gli stessi. Fino a stasera eravamo in corsa per andare ai quarti, siamo in corsa per un posto tra i quattro in campionato e ce la giochiamo per la finale di Coppa Italia. I ragazzi stanno facendo cose egregie. Stasera credo che la Juve ha fatto una delle migliori partite in Europa. Poi però al 75′ il rigore ha rotto l’equilibrio contro una squadra importante. Io sto sempre coi piedi per terra e soprattutto valuto quello che ho in mano”. Tuttavia, al centro del ciclone c’è soprattutto l’allenatore oltre a diversi singoli in rosa.

Juventus, Allegri al centro del ciclone dopo il Villarreal

A ‘Radio Radio’, Tony Damascelli avanza già l’ipotesi esonero per il tecnico e il possibile addio di diversi singoli: “Una lezione severa ma giusta che dovrà portare a decisioni del club. Perché mi sembra inutile trascinare l’equivoco di un allenatore che nulla ha dato, sul piano delle idee, e di alcuni calciatori, da Rabiot ad Arthur, da Bernardeschi a Rugani, senza trascurare la commedia Dybala, il quale è entrato in campo ed è sembrato fare un favore. Partite e sconfitte come questa non possono avere alibi, gli assenti, le responsabilità, la forza dell’avversario”. In particolare, è piuttosto dura la pagella de ‘La Gazzetta dello Sport’ su Rabiot: “Non si capisce a cosa serva: non combina, porta palla e basta, non ha spazio per le sue sgroppate. Semplicemente inutile”. Si profilano settimane piuttosto bollenti in casa Juventus.