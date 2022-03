Europa League, Roma-Vitesse 1-1: Abraham ‘incendia’ l’Olimpico al 90′!

La Roma accede ai quarti di finale grazie alla rete al 90′ del solito Tammy Abraham

Partita di enorme sofferenza per la Roma di José Mourinho, che evita lo spettro dei supplementari solamente con una rete arrivata al 90′. Giallorossi che, dopo essere passati in svantaggio nel corso della ripresa, si aggrappano al solito Tammy Abraham per pareggiare i conti ed ottenere l’accesso ai quarti di semifinale in virtù del successo dell’andata.

Dopo lo 0-1 ottenuto in Olanda grazie alla rete in mischia di Sergio Oliveira, stasera assente per via della squalifica dopo il rosso rimediato all’andata, il pareggio di questa sera per 1-1 consente ai giallorossi di accedere al prossimo turno di Conference League. Una partita più complicata di quanto ci si sarebbe aspettati alla vigilia e che solo grazie ad una rete allo scadere è stata ripresa dai giallorossi.

Roma-Vitesse 1-1: la rete di Abraham vale i quarti

In una serata che sembrava piuttosto tranquilla per la Roma, il risultato al termine di un primo tempo poverissimo di emozioni recitava un rassicurante 0-0. A risvegliare però l’Olimpico ci ha pensato al 62′ un capolavoro di Wittek: conclusione al volo di mancino esterno dal limite dell’area su suggerimento dalla destra e botta secca sotto l’incrocio dei pali che non lascia scampo a Rui Patricio.

Una partita che sembrava destinata ai supplementari per quello che sarebbe stato un durissimo colpo in casa Roma in termini di energie, a tre giorni dal fondamentale derby contro la Lazio in campionato. A togliere però ogni dubbio ci ha pensato l’attuale capocannoniere della Roma e della Conference League Tammy Abraham, che con la rete numero 7 in campionato ha fatto esplodere l’Olimpico di gioia, regalando di testa su assist di Karsdorp la qualificazione dei giallorossi ai quarti di finale.