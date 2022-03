Rudiger vota Juventus: “Sono stato bene”

La Juventus è da tempo accostata al profilo di Antonio Rudiger, nome importante sul calciomercato. Il tedesco ha parlato del suo futuro

La Juventus ha dimostrato ieri sera di necessitare ancora di qualche colpo sul calciomercato. I bianconeri, infatti, hanno salutato anzitempo la Champions League, venendo eliminati dal Villarreal con il netto punteggio di 0-3.

Una sconfitta che non può passare inosservata, anche per le proporzioni assunte nel finale e che avrà delle chiare conseguenze anche in chiave trattative. Se l’attacco è già migliorato con l’arrivo di Dusan Vlahovic, e ancora bisogna capire quale sarà il destino di Paulo Dybala, diverse operazioni dovranno essere portate a termine sia a centrocampo che in difesa. E proprio nella retroguardia bianconera, un elemento che potrebbe avere grande rilevanza è Antonio Rudiger. Il tedesco piace a molti a livello europeo, accostato a club di primissimo piano quasi in tutti i maggiori campionati. La situazione che sta vivendo il Chelsea e il caos relativo il futuro, di certo non aiuta il suo rinnovo di contratto. E anche la Juventus potrebbe approfittarne.

Juventus, Rudiger fa il punto sul suo futuro

Di fronte a un difensore moderno e di assoluta affidabilità come Rudiger, i bianconeri non sono indifferenti, anche perché in scadenza di contratto. Il difensore centrale nelle ultime ore ha lanciato un nuovo segnale sul suo futuro. Dopo la qualificazione del Chelsea ai danni del Lille, l’ex Roma ha parlato degli scenari per la continuazione della sua carriera e con un piccolo indizio tricolore. Ecco le sue parole a ‘Sky Sport’: “Al momento sono qui, ho sempre detto che al Chelsea sono contento e vedremo cosa fare in futuro. Italia? Sono stato bene”. Vedremo se queste parole avranno un seguito e la pista che porta alla Juventus si ravviverà. Intanto, incassiamo un piccolo indizio che potrebbe diventare qualcosa in più.