Doppio sì, prima cessione Juventus: stavolta lo vendono davvero

C’è già il doppio sì, tutto pronto per la cessione: la Juventus ha dato il via libera, in estate potrebbe non essere più bianconero

Da febbraio in poi è stato titolare inamovibile, ma questo non basta a tenerlo legato alla Juventus anche per il futuro.

La prossima sarà l’estate della nuova rivoluzione bianconera. Iniziata già a gennaio con gli innesti di Vlahovic e Zakaria, continuerà al termine di questa stagione con un cambiamento della rosa che potrebbe essere radicale. Cherubini sa quali sono le priorità di Allegri. Servono sicuramente volti nuovi in difesa e attacco (dove si vive con il doppio interrogativo Dybala-Morata), ma servono anche novità a centrocampo. In entrata occhio a Jorginho, con il procuratore che a Calciomercato.it ha aperto al suo approdo in bianconero, e Pogba.

Ma a metà campo potrebbero esserci delle cessioni anche pesanti. Arthur, ad esempio, ha il futuro ancora da stabilire, considerato che negli ultimi tempi sembra essere finalmente entrato nell’idea di gioco di Allegri. Da capire anche la posizione di Rabiot. Proprio lui, titolare in 8 delle ultime 9 partite potrebbe lasciare Torino per raccogliere una nuova sfida.

Calciomercato Juventus, Rabiot via: c’è il doppio sì

Per il francese già a gennaio si era molto parlato di un possibile addio ed ora in estate il discorso potrebbe essere riaperto. A parlarne è ‘todofichajes.com’ che delinea un quadro anche abbastanza chiaro sul possibile scenario che attende Rabiot.

In primo luogo c’è la disponibilità della Juventus alla cessione. Per Allegri l’ex Psg non rappresenta un elemento imprescindibile per la rosa bianconera e quindi, davanti alla proposta giusta, l’addio sarebbe possibile. A volerlo c’è il Barcellona che lo aveva cercato già in altre occasioni: nel 2019 prima dell’arrivo alla Juventus e l’anno successivo. Ora l’assalto potrebbe andare a segno anche perché, riferisce la stessa fonte, anche il calciatore avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento alla corte di Xavi.

Per i blaugrana il francese rappresenterebbe un importante innesto a centrocampo, lì dove è ormai fatta anche per Kessie, a zero. La disponibilità c’è, serve l’accordo ma questa volta Rabiot potrebbe davvero finire al Barcellona.