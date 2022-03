Juventus, ennesimo tracollo Champions | 550 milioni spesi per fallire

La Juventus è stata eliminata dalla Champions League. Un fallimento in piena regola per i bianconeri: 550 milioni spesi senza avvicinarsi alla coppa

Nuovo anno, nuovo speranze, nuovo calciomercato, ma la musica non è cambiata, almeno per il 2021-22, in casa Juventus.

In Champions League, infatti, è arrivata un’eliminazione che fa malissimo e con un punteggio decisamente netto ai danni della Vecchia Signora. Uno 0-3 che fa riflettere, tra presente e futuro, ma anche sulla gestione generale delle finanze da parte dei bianconeri. I problemi, infatti, non nascono oggi e non affondano le loro radici solo sotto la guida di Massimiliano Allegri. Anzi, da ben quattro stagione i bianconeri subiscono eliminazioni cocenti e senza attenuanti, contro squadre in partenza alla portata.

Impossibile non citare fin da subito la motivazione tattica. Fin da inizio anno, molti attribuiscono alla Juventus la mancanza di un gioco identificativo e la manovra è costantemente sotto accusa. Sicuramente un passo in tal senso andrà fatto, ma poi occorrerà pensare anche al calciomercato e non solo al lavoro di campo.

Nuovo tracollo in Champions per la Juventus: i motivi del ko

Messa da parte la tattica e la preparazione della partita in sé, è evidente che sul calciomercato la Juventus abbia fatto delle scelte non del tutto felici. Ok Dusan Vlahovic, per cui sono stati spesi tanti denari e che ha risollevato l’ambiente bianconero. Per il resto, però, dal 2018, anno in cui Cristiano Ronaldo sembrava dover portare sul tetto d’Europa la Vecchia Signora, sono arrivate per lo più delusioni e con una spesa non indifferente. I milioni spesi sono 550 circa, più di mezzo miliardo e senza che la coppa dalle grandi orecchie si sia avvicinata, anzi.

Nel prossimo futuro, andranno fatte altre scelte importanti. Il caso Paulo Dybala è ancora tutto da sciogliere, come quello di molti rinnovi in casa Juventus. Occorrerà anche fare delle scelte forti a centrocampo, dove in troppi hanno deluso. E in difesa, al netto delle tante assenze, anche ieri Daniele Rugani e Matthijs de Ligt hanno faticato nel secondo tempo. Di certo, si tratta di un bivio decisivo e ora in casa bianconera non si può più sbagliare.