Tra Juventus e Inter: UFFICIALE la firma di Frattesi

Arriva la firma del calciatore. L’annuncio ufficiale del club, che spazza via ogni dubbio: contratto fino al 30 giugno 2026

E’ notizia di pochi minuti fa. Davide Frattesi ha firmato il suo nuovo contratto. Il centrocampista italiano, finito nel mirino di Inter e Juventus, ha prolungato il proprio accordo con il Sassuolo, fino al 30 giugno 2026.

A darne notizia, con un comunicato ufficiale, è stato lo stesso club neroverde:

“L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: Davide Frattesi (1999, centrocampista) fino al 30 Giugno 2026“.

Quello di Frattesi è certamente un rinnovo meritata. Il centrocampista italiano è stato tra le rivelazioni della stagione.

L’ex Monza ha subito conquistato un posto da titolare, convincendo fin dal primo giorno Dionisi. In 29 gare di campionato ha così saltato solamente un match, contro il Genoa, per un guaio fisico. In 28 match sono stati quattro i centri e due gli assist. Numeri ottimi di un calciatore, che non gioca certo in posizione avanzata, ma che riesce a trovare la via delle rete grazie ai suoi inserimenti.

Calciomercato Juventus e Inter: tutti vogliono Fratresi

Le sue prestazioni non potevano passare inosservate e tutte le grandi del campionato italiano, lo stanno seguendo da vicino. Il prolungamento del contratto serve a dar maggior forza in fase di trattativa al Sassuolo ma non cambia totalmente il suo futuro.

Salvo colpi di scena, Frattesi, infatti, è destinato a lasciare l’Emilia-Romagna al termine della stagione per una cifra sui 25 milioni di euro.

Come detto, lo vogliono davvero tutti. Si sono interessate Milan e Napoli, oltre che la Roma, ma le squadre, che ad oggi pensano davvero di mettere le mani sul centrocampista classe 1999 sono la Juventus e l’Inter, grazie agli ottimi rapporti dei due club con il Sassuolo. I neroverdi, però, si sa, sono una bottega cara e come dimostra l’affare Locatelli, la passata stagione, non faranno sconti a nessuno.

Il Sassuolo si prepara a vivere un estate da protagonista. Sarà interessante capire chi lascerà davvero i neroverdi tra Berardi, Scamacca, Raspadori, Traore e Frattesi, appunto