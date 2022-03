L’annuncio UFFICIALE cancella il sogno di Inter e Juventus

Si allontana un sogno di mercato condiviso da Inter e Juventus per la prossima sessione

Sarà un derby d’Italia scoppiettante quello che ci aspetterà al rientro della sosta di fine marzo in Serie A. In attesa dei risultati della 30esima giornata che si disputerà nel weekend, Inter e Juventus potrebbero arrivare il prossimo 3 aprile distanziate da pochi punti in classifica.

In questo momento la formazione nerazzurra ha ancora tre lunghezze di vantaggio rispetto ai bianconeri, con una partita da recuperare contro il Bologna. La Juventus, peraltro, ieri è stata eliminata dal Villarreal agli ottavi di Champions League a seguito di una prestazione oltremodo deludente di fronte al pubblico di casa. Da capire, dunque, se vi saranno ripercussioni sul morale della squadre nel match di domenica contro la Salernitana.

Sul mercato, poi, un altro derby potrebbe riguardare un obiettivo che Inter e Juventus condividono e che porta a Bremer. Il centrale del Torino partirà la prossima estate dopo aver rinnovato fino al 2024 poche settimane fa. I due club sono da tempo sulle sue tracce, anche se non si esclude la pista estera. Un sogno destinato a diventare irraggiungibile è invece Robert Lewandowski, centravanti accostato ad entrambe le società in passato.

Calciomercato Inter e Juventus, l’annuncio sul rinnovo di Lewandowski

Non è una novità che nell’ultimo periodo i rapporti tra Robert Lewandowski ed il Bayern Monaco si siano raffreddati. Il centravanti polacco in più di un’occasione ha spiegato di non aver ancora ricevuto un’offerta per il rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno 2023. Rumor che si sono intensificati negli ultimi giorni, ma che quest’oggi il presidente Herbert Hainer ha voluto smentire.

Il numero uno del Bayern Monaco, intervistato sulle pagine di ‘Kicker’, ha infatti spiegato: “Robert Lewandowski sa quando vale per noi. Più volte gli ho spiegato quanto lo apprezzo. La stessa cosa nei confronti di Manuel Neuer e Thomas Muller, persone straordinaria nella storia del Bayern. Siamo molto tranquilli, stiamo già trattando con loro. Ancora c’è tempo a sufficienza, i nostri calciatori lo sanno. Il Bayern non si è mai fatto condizionare da titoli o voci permanenti”.