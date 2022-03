Europa League, Bayer-Atalanta 0-1: Boga lancia la Dea ‘orgoglio’ italiano

L’Atalanta vola ai quarti di finale di Europa League grazie ad una rete nel finale di Boga: nerazzurri orgoglio italiano

L’Atalanta ai quarti di finale di Europa League. E’ la Dea l’orgoglio italiano nelle competizioni continentali, in attesa dell’impegno della Roma in Conference League.

La squadra di Gasperini, dopo il 3-2 dell’andata, vince anche il ritorno con la rete di Boga nel finale di partita. Un successo che lancia i bergamaschi nella top 8 della competizione e fa sognare i tifosi per una cavalcata che potrebbe risollevare l’intero calcio italiano.

Una partita complicata per l’Atalanta che soffre, si difende ma anche la forza per ripartire. Demiral erge il muro davanti alla porta bergamaschi, la difesa nerazzurra respinge gli assalti tedeschi e il risultato resta in bilico fino alla fine. Poi tocca a Boga suggellare la qualificazione con la rete che fa gioire Gasperini: l’Atalanta è ai quarti di Europa League dove trova – per il momento – Barcellona, Rangers, Braga e Lipsia.

BAYER LEVERKUSEN-ATALANTA 0-1: Boga (A)