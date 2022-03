Roma-Vitesse, Mourinho al vetriolo: “Tutti critici con noi. Perché Zaniolo?”

Roma-Vitesse, la conferenza stampa di José Mourinho alla vigilia della sfida di Conference League

Dopo la vittoria ottenuta la scorsa settimana in Olanda, la Roma si prepara alla sfida di ritorno contro il Vitesse. Ai giallorossi bastano due risultati su tre per passare il turno di Conference League e approdare ai quarti di finale. Calciomercato.it seguirà per voi la conferenza stampa di José Mourinho.

DERBY – “Unica gara che mi interessa è domani. Conta solo il Vitesse. Se vinciamo o pareggiamo passiamo il turno, altrimenti siamo fuori. Non c’è Lazio o altre gare. Conta solo la gara di domani”.

GUERRA – “Sarò molto obiettivo e pragmatico: stop alla guerra, a questa e a tutte le altre. Se dovrò ripeterlo ogni giorno lo farò. Non parlo di politica pubblicamente, anche se mi interessa. Ma ripetere stop alla guerra va fatto sempre”.

MKHITARYAN – “Per noi è un giocatore importante. Non voglio dire che ad Udine non abbiamo vinto perché era assente, ma per noi è molto importante. Tutti i giocatori sono diversi. Tutti conoscono la nostra rosa, tutti con noi sono critici feroci. Siete capaci anche di essere critici con un ragazzino arrivato qui a 8-9 anni e che gioca per la prima volta in Serie A…”.

CALO DI UDINE – “Lavoriamo ogni giorno e pensiamo di essere pronti per la partita di domani”.

GOL IN TRASFERTA – “Non so se mi piace questa nuova regola. In Champions l’Ajax ha ottenuto un buon pari a Lisbona e ad Amsterdam il Benfica non si è sforzato di voler segnare a tutti i costi. Noi abbiamo pensato di voler vincere la gara d’andata e lo stesso vogliamo vincere la gara di domani. Quando si scende in campo con l’atteggiamento di voler vincere, si pensa meno al discorso dei gol”.

ATTACCO – “A parte Abraham gli altri sono giocatori che hanno sempre segnato tanto nelle altre stagioni oppure non hanno mai segnato molto? Non abbiamo Lewandowski che ora alla Roma non segna: è un problema di qualità e di profilo”.

ZANIOLO – “Riposa? Perché dovrebbe riposare? Ha già riposato 25 minuti in Olanda. Sta bene. Perché dovrebbe riposare? Perché non Rui Patricio che ha sempre giocato? Siamo al completo, rispetto a Udine torneranno Kumbulla e Mkhitaryan e non avremo Mancini e Sergio Oliveira”.