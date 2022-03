Ibrahimovic e Giroud, novità da Milanello: così cambia tutto

Le ultime da Milanello tra Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimović: il punto sul Milan verso la sfida contro il Cagliari

Sono giorni di lavoro in casa Milan. La squadra di Stefano Pioli è tornata ad allenarsi in mattinata in vista della partita di sabato sera contro il Cagliari. C’è da difendere il primato, conquistato matematicamente nell’ultimo weekend con la vittoria contro l’Empoli e il contemporaneo pareggio dell’Inter.

Una giornata interlocutoria, in cui alcuni calciatori hanno svolto un lavoro personalizzato, come Bakayoko che non ha ancora recuperato dall’infortunio che lo ha fermato alla vigilia del match contro il Napoli.

Mattinata in palestra per Olivier Giroud. Il francese nelle scorse ore è stato un po’ raffreddato, qualche linea di febbre, che lo hanno portato oggi a svolgere a parte a Milanello. Nessun allarmismo, chiaramente, con il centravanti che sarà a disposizione per la trasferta, contro la squadra di Walter Mazzarri.

Cagliari-Milan, Ibrahimovic titolare?

Salgono, però, le quotazioni di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che sa come gestirsi tra lavoro con il gruppo e personalizzato, sta bene e con molti più allenamenti nelle gambe è pronto a mettere minuti importanti contro il Cagliari.

I prossimi giorni ci diranno se potrà davvero partire titolare o meno. E’ certo che farà staffetta con Giroud, giocando di più rispetto alle ultime uscite, prima di volare in Svezia per mettersi a disposizione della sua Nazionale. Uno degli obiettivi stagionali dell’attaccante è centrare la qualificazione ai prossimi Mondiali.