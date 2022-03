Inter, ora la svolta scudetto | Ultimatum Inzaghi: “Basta alibi”

Vietato sbagliare, da ora in poi l’Inter deve ritrovarsi nella sua forma migliore per mettere le mani sullo scudetto: ultimatum Inzaghi

I nerazzurri stanno attraversando la crisi di risultati più profonda degli ultimi anni: sono fuori dalla Champions League e in campionato hanno perso il primato in classifica.

Nonostante tutto, l’Inter ha ancora la possibilità di chiudere in trionfo la stagione. Contro il Milan può ottenere il pass per la finale di Coppa Italia e lo scudetto rimane alla portata della compagine di Simone Inzaghi. Certo, per riuscire a farlo il club meneghino non può più permettersi di sbagliare e dovrà ritrovare sé stessa più in fretta possibile. Le prossime sfide in campionato, infatti, sono ad alto rischio: sabato i nerazzurri ospiteranno a ‘San Siro’ la Fiorentina di Italiano, mentre dopo la sosta dovrà andare a Torino per cercare di espugnare l’Allianz Stadium contro la Juventus. Ultimatum di Inzaghi.

Inter, summit e ultimatum di Inzaghi alla squadra: “Basta alibi”

Quella di ieri è stata una giornata importante per i nerazzurri, che si sono ritrovati ad Appiano Gentile dopo il pareggio e la brutta prestazione contro il Torino. Presenti all’allenamento anche i vertici dirigenziali della società, con Marotta e Ausilio che poi hanno partecipato al summit con la squadra insieme all’allenatore. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Simone Inzaghi avrebbe fatto una richiesta precisa alla società: basta concedere alibi ai giocatori.

Il tecnico romagnolo vorrebbe che i giocatori si assumessero maggiori responsabilità per uscire dalla crisi in cui sono impantanati. Lo scudetto resta ancora possibile e servirà la miglior Inter per tagliare il traguardo davanti a Milan e Napoli, l’ex Lazio non vuole perdere il primo campionato sulla panchina nerazzurra. Intanto, una parte della tifoseria meneghina rimpiange Antonio Conte e ‘boccia’ Inzaghi: in questo finale di stagione anche il tecnico si gioca molto riguardo al proprio futuro.