Il big in Inter-Fiorentina: ecco cosa filtra da Appiano Gentile

Al Suning Training Centre l’Inter si sta preparando in vista della delicata sfida con la Fiorentina valevole per la 30esima giornata di Serie A

In casa Inter ci si prepara al match contro la Fiorentina che la squadra di Inzaghi dovrà vincere a tutti i costi per non rischiare di perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica.

In vista della sfida coi viola arrivano buone notizie per Inzaghi. Arturo Vidal, che la società ha deciso di multare per le dichiarazioni rilasciate a ‘TNT Sports’, ha smaltito l’influenza e oggi si è allenato col gruppo. La notizia che più fa felice il tecnico interista è però quella riguardante Marcelo Brozovic. Out contro il Torino per l’affaticamento muscolare patito a Liverpool, il croato – che ieri ha firmato il rinnovo – sta continuando il percorso di recupero. Oggi ha svolto un lavoro personalizzato individuale, ma filtra ottimismo per la sua presenza sabato alle 18 contro la formazione di Italiano. Sicuro assente, invece, Stefan de Vrij: l’olandese punta a rientrare dopo la sosta, ovvero contro la Juventus.