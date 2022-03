Dal no del Milan arriva il colpo per la Juve

Dietrofront improvviso del Milan su un obiettivo di mercato, cambiano gli scenari e la Juventus può approfittarne: affare in vista

Il mercato estivo inizia già a costruirsi da adesso, con le grandi manovre da parte delle dirigenze delle grandi squadre. Anche le big nostrane pensano con largo anticipo alla programmazione della prossima stagione e a una sessione di mercato che dovrà portare i rinforzi auspicati.

In casa Milan, si sa già che molto dovrà cambiare soprattutto in mezzo al campo. Servirà maggiore qualità, per ritentare con maggior fortuna l’assalto alla Champions. Soprattutto, occorrerà rimpiazzare Franck Kessie, ormai destinato all’addio. Da questo punto di vista, secondo ‘Tuttosport’, le idee sono piuttosto chiare. Per colmare l’addio dell’ivoriano, si punterà molto su Adli, lasciato in questa stagione al Bordeaux ma che nella prossima annata si riunirà ai rossoneri, e su Pobega, che al Torino ha confermato la sua grande crescita. Ci sarebbe anche un terzo innesto in mediana nel mirino, ma gli scenari stanno per cambiare.

Cambia tutto per Renato Sanches: passo indietro del Milan, la Juventus scatta

Il nome caldo è quello, come noto, di Renato Sanches. Alla CMIT TV, Rudy Galetti ha spiegato che l’affare Sanches per il Milan può farsi in salita per le richieste di Mendes. Ma non ci sarebbe solo questo a frenare la trattativa per il portoghese. Le condizioni fisiche del giocatore infatti non convincono e il Milan starebbe ripensando alla sua offensiva per il centrocampista lusitano. Tanto più che l’inserimento della Juventus potrebbe fungere da ulteriore deterrente. Al Milan, storicamente, non piace partecipare ad aste al rialzo, un’occasione che il Lille di certo non si farebbe sfuggire. E la stessa Juventus, così, potrebbe beneficiare del via libera per un importante innesto a centrocampo.