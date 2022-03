CMIT TV | Pogba e Sanches per Juve e Milan: un doppio annuncio che spiazza

Le parole di Rudy Galetti a CMIT TV in merito alle trattative legate al calciomercato di Juventus e Milan. Le sue dichiarazioni

Ospite a CMIT TV, Rudy Galetti ha fatto il punto sul calciomercato di Juventus e Milan. In casa bianconera, come raccontato, si continua a coltivare il sogno Pogba.

Un sogno che potrebbe davvero diventare realtà: “La Juve ha pronto un contratto da 9 milioni di euro, più bonus da 3 milioni. Starà poi al calciatore decidere. La Juve vuole un nome forte a centrocampo. Pogba non ha mai negato di volere i bianconeri… vediamo se si riesce a fare l’ultimo metro”.

Impossibile non fare un punto sul futuro di Dybala – “La proposta del rinnovo sarà al ribasso – prosegue Galetti -. Vediamo la sua intenzione quale sarà, se sposerà questo progetto o quello dell’Inter o quello del Barcellona. Il procuratore farà il giro delle sette chiese, partendo chiaramente dalla Juve”.

Possibile sostituto di Dybala – “La Juve davanti ha tante alternative, Morata sembrava sacrificabile a gennaio, ma in realtà non è mai stato così vicino a lasciare. I bianconeri tenteranno uno sconto per confermarlo. Per come la vedo io, non è facile sostituire Dybala ma ha messo nel mirino Zaniolo, che probabilmente dovrebbe rimanere a Roma, che è in grado di accontentarlo. E’ presto dunque per pensare ad un post Dybala”.

Nuovi colpi – “La Juve deve fare i conti con le uscite. In difesa penso che qualcosa debba fare per dare un ricambio a de Ligt, che in questo momento è comunque più dentro che fuori. I bianconeri sono tornati a muoversi bene sul mercato”.

Calciomercato Milan, tra entrate e uscite: il punto di Galetti

Rudy Galetti ha parlato anche tanto di Milan. Si è commentato le voci che continuano ad arrivare in merito agli interessamenti per Theo Hernandez e Rafael Leao – “Tra i due il peso il maggiore ce l’ha il francese. E’ più difficilmente sostituibile del portoghese, che deve ancora dare continuità di prestazione. C’è in lontananza l’interesse del Psg per Leao, in vista dell’addio di Mbappe. C’è questa idea di affondare ma è ancora nell’anticamera. Starei, comunque, attento alla disponibilità economica. Se ti arriva un’offerta da 75/80 milioni fai fatica a rifiutare. Per entrambi comunque sono addii molto lontani”.

Crescita Milan – “L’intenzione in estate è di fare una spesa importante per portare nomi affermati. Non vendere significa chiaramente alzare l’asticella. Obiettivi primari? Sanches e Botman sono gli obiettivi principali. Negli ultimi giorni il portoghese è diventato più difficile per le richieste di ingaggio, 6 milioni di euro, più la richiesta di Mendes di commissione da 10 milioni di euro. Ti aggiungo il nome di Noa Lang”.

Pobega – “E’ un ottimo centrocampista. Per quello che so non è stato scelto se rimarrà o no”