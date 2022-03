Milan e Inter avvisate | Affondo da Torino per il bomber

Milan e Inter sono già avvisate, possibile affondo da Torino per il bomber che piace anche ad Atalanta e Juventus

Con Andrea Belotti sempre più sul piede di partenza, il Torino valuta svariati profili per rinforzare il suo attacco. La perdita del Campione d’Europa sembra mettere in ansia Ivan Juric, che avrebbe fatto due nomi alla società in vista della prossima stagione. Per uno di questi si aprirebbe però una difficile sfida alle big italiane, tra le quali figurano Milan e Inter.

Il primo profilo seguito dal Torino, scrive ‘Tuttosport’, è quello di Giovanni Simeone, che verrà riscattato per 11 milioni e verosimilmente messo in vendita dal Verona. Altro giocatore gradito è Joao Pedro del Cagliari, che potrebbe avere una valutazione leggermente superiore. Proprio il Cholito, dopo le ottime prestazioni in questo campionato, è entrato nel mirino di Milan e Inter ma non solo.

Dopo diversi anni nel nostro paese, il bomber classe 1995 sembra finalmente pronto per il definitivo salto di qualità. In particolare, il Milan di Pioli, che valuta anche l’acquisto di Belotti e nutre dubbi sul destino di Ibrahimovic, potrebbe gradire l’eventuale arrivo di Simeone, che darebbe ulteriore velocità e grinta al reparto offensivo.

Calciomercato Milan e Inter, il Torino apre la sfida per Simeone

Il profilo di Simeone potrebbe essere valutato anche dalla Juventus come valida alternativa o spalla del titolarissimo Vlahovic. Le sue caratteristiche sarebbero inoltre utili anche a Lazio e Atalanta. Nella stagione in corso l’argentino si è messo in mostra con 15 gol e 4 assist in 28 presenze totali.