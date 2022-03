L’Inter lo ha già ‘scartato’ | All-in sul bomber da 35 milioni

Sebastien Haller è solo l’ultimo di una lunga lista di attaccanti che l’Inter sta ricercando sul mercato

Lukaku, Scamacca e adesso anche Sebastien Haller: è evidente che l’Inter stia cercando un centravanti con delle determinate caratteristiche fisiche. Un gigante, forte nel gioco aereo, ma soprattutto con l’istinto del vero bomber capace di garantire una trentina di gol a stagione.

Attualmente, tra i calciatori della rosa di Simone Inzaghi, Edin Dzeko è quello che più si avvicina al profilo ricercato sul mercato. Il bosniaco è però un attaccante atipico, più un regista avanzato che preferisce spaziare in giro per il campo, che un rapace d’area di rigore che vive esclusivamente per il gol. Merce rara nel calcio di oggi, ma che non soddisfa appieno le esigenze del club nerazzurro.

Da qui i tentativi portati avanti negli ultimi mesi per Gianluca Scamacca, calciatore di cui Beppe Marotta e Giovanni Carnevali hanno parlato in più di un’occasione. Ma non è il solo, perché l’Inter non vuole precludersi anche altre opportunità. Il ritorno di Lukaku, ad esempio, che oggi pare quasi impensabile per via del costosissimo cartellino. Oppure lo scatenato Haller, bomber da 32 gol in 34 presenze stagionali e attuale capocannoniere in Champions League.

Calciomercato Inter, Scamacca vince il duello con Haller

In virtù dei contatti che l’Inter avrebbe portato avanti per l’attaccante dell’Ajax, su Calciomercato.it abbiamo sottoposto ai nostri utenti un sondaggio sul prossimo centravanti nerazzurro. Escludendo per questioni economiche Lukaku dalla rosa dei nomi lanciati su Twitter, Scamacca è stato il giocatore più votato.

Evidentemente il nome di Haller non convince del tutto i tifosi dell’Inter, preferito al secondo posto per una manciata di voti ad un vecchio pallino nerazzurro come Duvan Zapata. Infine, non scalda affatto un profilo più moderno come Marcus Thuram, centravanti del Borussia M’Gladbach che la scorsa estate aveva sfiorato l’approdo ad Appiano Gentile.