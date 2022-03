Inter, colpo di scena sul rinnovo di Brozovic

Marcelo Brozovic è in scadenza di contratto e l’Inter sta lavorando per blindarlo con il rinnovo: oggi è arrivato un colpo di scena

All’interno della crisi di risultati dei nerazzurri si è evidenziata in maniera forte la dipendenza della compagine meneghina da Marcelo Brozovic.

Non è un caso che senza il croato a dirigere le operazioni al centro del campo siano arrivate la sconfitta contro il Sassuolo ed il pareggio in extremis contro il Torino. L’Inter non può fare a meno di ‘Brozo’, ma il centrocampista si trova ad avere una situazione contrattuale molto delicata: al termine di questa stagione, infatti, andrà in scadenza e potrebbe partire a parametro zero. Marotta e Ausilio lavorano da tempo sul rinnovo di contratto di Brozovic, che appare sempre più vicino, ma oggi intanto è arrivato un clamoroso colpo di scena.

Brozovic ha rifiutato anche il Real Madrid | Ora la firma sul rinnovo con l’Inter

Negli ultimi giorni, anche sulla CMIT TV, vi abbiamo raccontato come la firma di Marcelo Brozovic sul rinnovo sia ad un passo. Il croato resterà un giocatore dell’Inter anche per la prossima stagione: l’accordo è totale e per l’ufficialità mancano solamente alcuni aspetti burocratici. Nella giornata di oggi, poi, arriva un clamoroso retroscena riguardo al rinnovo e al futuro di ‘Brozo’. Una di quelle notizie che fanno enorme piacere ai tifosi e che possono trasformare il croato in una bandiera del club meneghino.

Come riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, Marcelo Brozovic avrebbe rifiutato anche una super offerta del Real Madrid. Il club iberico avrebbe presentato al croato una proposta che prevedeva uno stipendio perfino superiore rispetto a quello offerto dall’Inter per il rinnovo. A sponsorizzare l’approdo di ‘Brozo’ a Madrid ci sarebbe stato Luka Modric, suo compagno di nazionale e senatore all’interno dello spogliatoio delle ‘Merengues’. Alle parole dei mesi scorsi il croato ha fatto seguire anche le azioni, declinando l’offerta del Real e dando la massima priorità all’Inter. Il rinnovo, anche per questo, sarà celebrato nel migliore dei modi dalla tifoseria nerazzurra.