Ora non ci sono più dubbi, tutto fatto con l’Inter

L’Inter ha chiuso un’operazione alla quale stava lavorando da tempo: ora non ci sono più dubbi, tutto fatto con i nerazzurri

L’Inter vive un momento difficile sul terreno di gioco ed allora si aggrappa alle sue certezze. I nerazzurri hanno accusato qualche battuta a vuoto in campionato che ha consentito al Milan di prendersi il primo posto ‘reale’ in classifica.

Contro il Torino è arrivato un pareggio in extremis, con polemiche annesse, che hanno dato una ulteriore dimostrazione di quanto la squadra di Inzaghi abbia forse un vero calciatore insostituibile: Marcelo Brozovic. Nelle due partite di campionato giocate senza il croato, l’Inter non ha mai vinto (sconfitta con il Sassuolo e pareggio contro i granata appunto).

Un motivo in più per blindare il centrocampista, che era in scadenza di contratto a fine stagione. Era, perché finalmente è arrivata l’attesa fumata bianca per il rinnovo. Tutto fatto per il prolungamento di contratto di Brozovic con l’Inter fino al 2026, anche se l’annuncio ufficiale potrebbe tardare ancora qualche giorno.

Calciomercato Inter, tutto fatto per il rinnovo di Brozovic

Marotta e Ausilio quindi hanno chiuso la trattativa per il prolungamento di contratto di Marcelo Brozovic. Un’operazione importante per il futuro dell’Inter, considerata l’importanza del croato nello scacchiere tattico di Inzaghi.

L’accordo prevede una permanenza in nerazzurro del 29enne per altre quattro stagioni, quindi fino al 2026. Ora toccherà ai dirigenti per il prossimo anno inserire nella rosa un calciatore che possa sostituire quando necessario Brozovic. Intanto è arrivato il rinnovo, anche se per il comunicato ufficiale occorrerà attendere ancora un po’. L’Inter blinda il suo regista, spegnendo tutto gli interessamenti provenienti dalle big d’Europa. Rinnovo Brozovic: tutto fatto.