Inter, allarme Inzaghi | Ombre su un titolarissimo e scudetto a rischio

L’Inter ha perso progressivamente sempre più certezze, occorre ritrovarsi per vincere lo scudetto ma Inzaghi ha una grana da risolvere

A fine gennaio, l’Inter sembrava lanciata verso lo scudetto e con la possibilità, di fatto, di chiudere i conti con i match contro Milan e Napoli. Proprio dal derby, però, si sono riaperti tutti i giochi e i nerazzurri si sono infilati in una spirale negativa di gioco e risultati che ha cambiato gli scenari.

Una sola vittoria su sei gare in campionato e il pareggio di domenica sera con il Torino che ha tolto anche il primato ‘virtuale’. Anche considerando il recupero nerazzurro con il Bologna, il Milan è adesso a distanza di sicurezza e in vetta da solo. Dunque, dopo aver fatto per diverse settimane la lepre, ora la squadra campione d’Italia deve inseguire. Simone Inzaghi prova a fare quadrato e a ripartire, attesa però da due gare difficilissime e cruciali a cavallo della pausa. A San Siro sarà di scena la coriacea Fiorentina di Italiano, poi, al ritorno in campo dopo le nazionali, la sfida con la Juventus, sempre sentitissima e che potrebbe però stavolta rimettere clamorosamente in gioco i bianconeri anche per il titolo. Ma per il tecnico, come detto, ci sono problemi di gioco da risolvere e ombre da sciogliere. Un giocatore su tutti, in particolare, vive un momento poco brillante e con pensieri opachi.

Inter, il rinnovo di Handanovic ora è un giallo | Onana sullo sfondo condiziona il capitano

Si tratta del capitano, Samir Handanovic, che in questo periodo, suo malgrado, ci ha messo del suo. Gli interventi imperfetti su Giroud nel derby e su Raspadori contro il Sassuolo, un atteggiamento forse troppo passivo sul corner da cui è nato il gol di Bremer a Torino. In mezzo, i soliti grandi interventi, ma una sensazione generalizzata di incertezza. Come scrive il ‘Corriere dello Sport’, sensazioni che per lo sloveno derivano dal rinnovo di contratto rimandato e dall’ombra di Onana, in arrivo nella prossima stagione. Per Handanovic, un malessere derivato dalla possibilità di non essere più indispensabile e inamovibile. Ma l’Inter, in questo finale di stagione, ha bisogno anche della sua miglior versione per il bis scudetto.