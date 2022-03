Inter, addio Scamacca? Ecco cosa sta succedendo

L’affare Scamacca non si sblocca e l’Inter incontra gli agenti di un altro bomber: servono 35 milioni per rivoluzionare l’attacco di Inzaghi

La stagione è entrata nella fase più delicata ed i nerazzurri, per raggiungere gli obiettivi stagionali, non possono più sbagliare: l’ultimatum di Inzaghi alla squadra va in questa direzione. La società, intanto, lavora sul mercato per un grande colpo in attacco.

Il nome più citato e sul quale negli ultimi mesi l’Inter ha lavorato con maggiore impegno è quello di Gianluca Scamacca. Come rivelato da Carnevali in esclusiva ai nostri microfoni, il club meneghino è stato quello che si è mosso con maggiore tempismo per l’attaccante classe ’99 che sta vivendo la sua miglior stagione in Serie A. Le trattative con il Sassuolo, però, sembrano essere entrate in una fase di stallo ed i nerazzurri hanno iniziato a valutare in maniera forte anche altri profili. Incontro con gli agenti del nuovo bomber: 35 milioni per l’affare da Champions League.

Cambio di rotta in attacco | L’Inter incontra gli agenti di Haller

C’è grande fermento a Milano sul fronte attaccante. L’Inter, dopo aver perso Lukaku nella scorsa estate e averlo sostituito con Dzeko, vuole consegnare a Simone Inzaghi un nuovo bomber su cui edificare l’attacco. Mentre l’affare Scamacca sta vivendo una fase di stallo, i nerazzurri si sono già mossi sulle possibili alternative. In particolare, secondo quanto rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la dirigenza meneghina avrebbe già incontrato a Milano gli agenti di Sebastien Haller: il bomber dell’Ajax che ieri è stato eliminato dalla Champions League.

Le statistiche dell’attaccante franco-ivoriano in stagione sono impressionanti: 32 reti in 34 partite con i ‘Lancieri’. Ai nerazzurri piace molto il suo profilo, ma proprio perché è protagonista di una stagione super a livello realizzativo, l’Ajax chiede molto per privarsene: 35 milioni di euro. Una cifra importante che, al momento, non è alla portata del club meneghino. Marotta e Ausilio, però, sono al lavoro per riuscire a portare Haller a Milano: l’incontro con gli agenti ne è una dimostrazione limpida.

Sebastien Haller, poi, non è l’unica alternativa a Scamacca monitorata dall’Inter. Un altro attaccante che sta facendo molto bene in stagione e che ha catturato l’attenzione dei nerazzurri è Jonathan David, stella canadese del Lille. Infine, non è da escludere anche la suggestione rappresentata dal ritorno di Romelu Lukaku: la situazione del Chelsea è in grande divenire e ‘Big Rom’ non sembra essere già più nei piani dei londinesi.