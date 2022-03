Ribaltone in panchina, pronto Conte | Contatti ufficiali

Antonio Conte nel mirino della big in vista della prossima stagione. Già avviati i contatti con il tecnico del Tottenham

Tiene sempre banco in casa Tottenham la situazione legata al futuro di Antonio Conte, tra sfoghi dell’allenatore e sirene estere.

Come noto, il tecnico ex Juventus e Inter è finito nel mirino del Paris Saint-Germain per la successione di Mauricio Pochettino, che non sarà più l’allenatore dei parigini dalla prossima stagione. Un matrimonio, quello con Conte, che potrebbe esserci dunque in estate: il pugliese vuole una squadra subito competitiva in grado di poter vincere e lo ha già fatto capire alla dirigenza del Tottenham. Potrebbe così liberarsi in estate dagli ‘Spurs’ grazie a una clausola per poter approdare sotto la Tour Eiffel. A Parigi si parla già dei primi contatti ufficiali avviati tra le parti, un sondaggio che nei prossimi giorni potrebbe diventare sempre più approfondito.

Conte nel mirino del PSG: contatti avviati

Ieri, in conferenza stampa, l’allenatore si è espresso così sul suo futuro: “La cosa migliore da fare, in questo momento, è restare concentrati sul presente. Poi, al termine della stagione o magari prima, di sicuro ognuno di noi dovrà dire la propria visione. Vedremo cosa accadrà. Pensiamo al presente ma poi ci sarà un momento per parlare del futuro e prendere una decisione”. Ma non solo. Anche Paratici è stato accostato al Tottenham: “È una domanda che dovreste fare a lui, non posso parlare per un’altra persona, non è rispettoso parlare di altri. Stiamo parlando di una persona che ha lavorato benissimo per 10 anni alla Juventus e che vuole lavorare benissimo anche al Tottenham, essendo arrivato qui da pochi mesi ed è desideroso di aprire un ciclo importante e vincente. Poi, per il resto non so dire nulla”. Tentazione PSG, dunque, per Conte e Paratici.