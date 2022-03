“Figura pessima” | Donnarumma e Inter: doppio attacco in diretta

Tutto in diretta: Donnarumma e l’Inter nel mirino del giornalista. Ecco il suo intervento completo

“La costruzione dal basso va fatta solo se hai un numero di giocatori capaci con i piedi, portiere compreso”. Così Franco Ordine in diretta al programma radiofonico ‘Punto Nuovo Sport Show’. Nel mirino del giornalista c’è Donnarumma, contestato (non solo lui) dai tifosi del Paris Saint-Germain dopo l’eliminazione dalla Champions: “Se hai Donnarumma no, perché quello con i piedi non è capace. Lui deve parare”.

Ordine ha poi punzecchiato i tifosi dell’Inter, Simone Inzaghi e la stessa società nerazzurra: “Sui miei social ho pubblicato la foto di Ranocchia che fa fallo su Belotti e il titolo dei colleghi di Torino ‘VAR-gogna’. Come risposta gli interisti hanno ripreso episodi del 1973. Inzaghi ha fatto una figura pessima nella risposta. Bisogna avere la forza morale come Mihajlovic, dicendo: ‘Ci è andata bene, era rigore'”.

Ordine all’attacco: “Ricorso Bologna-Inter disdicevole sul piano morale”

“Un’altra cosa che fa imbestialire gli interisti è che faccio le pulci sul ricorso per la partita contro il Bologna – ha aggiunto Ordine – Sul piano della legittimità procedurale nulla da dire, ma sul piano morale fare il ricorso per 0-3 contro una squadra che aveva giocatori a casa per il virus lo trovo disdicevole”.