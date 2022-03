Torino-Inter è andata in archivio con un pareggio, ma la sfida tra granata e nerazzurri ancora fa parlare di se per il mancato rigore su Belotti. Retroscena su Guida e Massa

Il posticipo della domenica sera della 29/a giornata di Serie A tra Torino e Inter, lascia ancora strascichi pesanti alle proprie spalle dopo l’1-1 determinato dal campo. Il motivo è da ricercare nella bufera di polemiche partita dopo la mancata assegnazione di un calcio di rigore piuttosto evidente per fallo di Ranocchia su Belotti. Il difensore interista va a colpire nettamente, come evidenziato anche dalle immagini, il piede dell’attaccante granata che cade a terra, e nonostante il buon posizionamento l’arbitro Guida non decreta il penalty.

A nulla vale anche il check del VAR Massa che non porta quindi al calcio di rigore che sarebbe stato epilogo più giusto. Nel day after non sono quindi mancate polemiche e polveroni, con l’arbitro Guida e il Var Massa, peraltro due internazionali, che saranno fermati a lungo.

Torino-Inter, il retroscena tra Massa e Guida sull’episodio del rigore

Vista l’evidenza dell’intervento e il buon posizionamento nell’azione Guida avrebbe quindi dovuto già fischiare il rigore in campo ma l’errore più grave è stato quindi quello del collega Massa al Var. L’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’ ricostruisce inoltre l’accaduto, raccontando due retroscena. Il primo è che Massa davanti allo schermo della sala Var ha potuto visionare ogni tipo di immagine senza esclusioni, compresa quella più chiara in cui Ranocchia colpisce Belotti.

Il secondo dietro le quinte riguarda invece il dialogo tra arbitro centrale e Var con Massa che dice a Guida che Ranocchia colpisce la palla e non il piede. Evidente errore quindi di visione del video, che al contrario evidenzia il contatto tra i due calciatori che avrebbe dovuto invece portare ad un chiaro calcio di rigore. Si tratta dell’ennesimo errore generale di valutazione in questa annata complessa di Serie A da parte della classe arbitrale al Var. Magra consolazione per un Torino amareggiato e arrabbiato poi nel post partita.