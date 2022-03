Inter, ‘avvertimento’ a Inzaghi: “Lo scontro con la Juventus è decisivo”

Inter in calo nelle ultime settimane, Simone Inzaghi atteso dalla fase cruciale: il tecnico ‘avvisato’ sul big match con la Juventus

A inizio febbraio, le gare con Milan e Napoli avrebbero potuto segnare il match point scudetto per l’Inter. Qualche settimana dopo, è cambiato tutto e i nerazzurri hanno perso il primato a favore dei rossoneri, con la corsa scudetto che si fa in salita.

Simone Inzaghi ha dovuto incassare anche la risalita degli azzurri e, nello specchietto retrovisore, inizia a intravedere anche la Juventus. Le prossime due gare saranno decisive per i campioni d’Italia, come avverte Marco Parolo. Il commentatore di ‘DAZN’ da un lato incoraggia il suo ex allenatore, ma dall’altro lo mette in guardia sui rischi. “Sarei stato più sorpreso di vedere l’Inter largamente in testa visti i cambiamenti fatti in estate – spiega alla ‘Gazzetta dello Sport’ – Ora che potrà preparare di nuovo una partita alla settimana, Inzaghi potrà incidere. La pressione adesso si sposta sul Milan, ma le prossime due partite saranno decisive. Con la Fiorentina non si può sbagliare approccio, e con la Juventus, se si dovesse perdere e trovarsi la truppa di Allegri a pari punti sarebbe un colpo psicologico durissimo da superare”.