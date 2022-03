Inter, due assenze a centrocampo | Arriva l’esito del tampone

L’Inter fa i conti con due assenze a centrocampo, ma arriva l’esito del tampone per il talento di Inzaghi

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Torino, oggi l’Inter è tornata ad allenarsi al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Agli ordini di Simone Inzaghi, la squadra ha sostenuto una seduta pomeridiana in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina, in programma sabato alle 18:00 a San Siro. Quella della 30a giornata di Serie A sarà una partita molto importante contro un avversario ostico. I nerazurri rischiano di afrontarla senza alcuni elementi importanti.

Arturo Vidal è infatti influenzato e, in via precauzionale, è rimasto a casa. Il tampone effettuato ha comunque dato esito negativo al Covid. Per Marcelo Brozovic è stato invece programmato un lavoro personalizzato individuale. Entrambi sono elementi importanti della mediana dell’Inter. Il cileno, nella stagione in corso, si è messo in mostra con 4 assist e 1 gol in 32 presenze totali. Il croato ha invece raggiunto le 37 partite condite da giocate eccellenti, 2 assist e 1 gol.

Inter, problemi per Vidal e Brozovic: le ultime da Appiano Gentile

Attualmente posizionata al terzo posto a un punto dal Napoli e a quattro dal Milan, l’Inter deve ancora recuperarela partita non giocata a inizio anno contro il Bologna. Se il 5 a 0 contro la Salernitana sembrava aver proiettato i ragazzi di Inzaghi fuori dalla crisi di febbraio, il soffertissimo 1 a 1 guadagnato coi granata domenica sera ha riacceso le polemiche e le critiche.

Alcuni commenti negativi hanno riguardato l’operato dello stesso allenatore, chiamato a una pronta ripresa per velocizzare il cammino verso la vetta della classifica, persa proprio dopo i recenti risultati altalenanti. La presenza di tutti gli elementi fondamentali della rosa sarà ovviamente decisiva in questa volata finale del torneo. Ulteriori novità importanti sulle condizioni fisiche di Vidal e Brozovic sono quindi attese nei prossimi giorni.