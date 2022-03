Chelsea, nuova ‘bordata’ e richiesta respinta | Match a porte chiuse

Nuovo capitolo riguardo al caos che aleggia intorno al Chelsea: respinta la richiesta di giocare a porte chiuse

Sono momenti molto delicati in casa Chelsea, alle prese con le sanzioni del Governo UK contro gli oligarchi russi che hanno colpito pesantemente anche Roman Abramovich: nuovo sviluppo per i ‘Blues’.

Mentre la compagine di Thomas Tuchel sta preparando il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lille, la società ha inviato una richiesta ufficiale alla ‘Football Association’ riguardo la possibilità di giocare a porte chiuse il prossimo match contro il Middlesborough. Per la partita di FA Cup, infatti, il Chelsea è atteso dalla trasferta contro il ‘Boro’ e la richiesta è stata avanzata per mantenere l’integrità sportiva. Ecco quale dovrebbe essere la risposta della Federazione inglese.

Chelsea, niente porte chiuse | Nessuna risposta dal Governo

Secondo quanto rivelato dal giornalista del ‘Times’ Martyn Ziegler, la Football Association rifiuterà la richiesta del Chelsea di giocare a porte chiuse contro il Middlesborough. Questo perché, prima del divieto, erano stati già venduti 500/600 biglietti ai tifosi dei ‘Blues’. Come raccontato ai nostri microfoni da Nizaar Kinsella, la situazione attuale del Chelsea è molto delicata e in grande divenire.

Sempre Ziegler, poi, ha rivelato che il Governo britannico non ha ancora dato nessuna risposta al Chelsea sulla possibilità di regalare i biglietti ai propri tifosi. In quel modo non ci sarebbe nessun introito per il club, come previsto dalle sanzioni, ma la squadra potrebbe comunque godere del supporto dei propri fans.