Conte non gradisce la domanda più attesa: “Irrispettoso”

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa e una domanda non è andata giù al tecnico: “Non dovete farla a me, è irrispettoso”

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di un delicato scontro per il Tottenham. Gli ‘Spurs’ sono attesi dalla sfida contro il Brighton, match fondamentale per continuare a sperare in un piazzamento Champions.

Con la Premier League ancora tutta da giocare, anche in casa Tottenham tiene banco il futuro dello stesso allenatore salentino e di Fabio Paratici. Entrambi sono nella lista della spesa del Paris Saint-Germain. Il club parigino, dopo la cocente delusione Champions, è pronto ad attuare una vera e propria rivoluzione. Pochettino ha il destino segnato, così come Leonardo difficilmente resterà al vertice dell’area sportiva della società transalpina. Per la sua sostituzione si è parlato proprio di Paratici, che potrebbe portare con sé lo stesso Conte, anche se nella (lunga) lista di candidati alla panchina del Psg ci sono anche altri tecnici. Zidane è il primo obiettivo, ma ci sono anche Allegri e Simeone.

Calciomercato Tottenham, Conte non gradisce: “La domanda non è per me”

Proprio su Fabio Paratici e sulle voci che circondano il suo futuro, Conte si è soffermato in conferenza stampa. O meglio, il tecnico del Tottenham ha accolto con poco piacere la domanda fatta sulle indiscrezioni sul possibile addio dell’ex dirigente della Juventus. L’allenatore salentino ha parlato in maniera chiara: “Questa non è una domanda per me, va fatta a lui. Non posso parlare per un’altra persona, non conosco cosa pensa. Potrebbe essere irrispettoso”.

Conte continua, ricordando il lungo rapporto tra Paratici e Juventus: “Sicuramente parliamo di un direttore sportivo che ha lavorato, e molto bene, per 10 anni alla Juventus. Sta cercando di lavorare bene anche qui”. Se lo farà a lungo o si farà attrarre dalle sirene parigini lo si capirà nelle prossime settimane.