Il Milan è concentrato sul campo, ma con più di un occhio al mercato estivo che già pare in fermento: per i rossoneri parecchio movimento in attacco

Il primo posto fa sognare i tifosi del Milan, che a nove giornate dalla fine del campionato vedono cominciano a vedere il traguardo, un sogno incredibile chiamato scudetto. I rossoneri nelle prossime quattro giornate devono fare il pieno, dal momento che il calendario – ameno sulla carta – favorisce nettamente la squadra di Pioli. Che dovrà affrontare Cagliari, Bologna, Torino e Genoa prima della Coppa Italia e delle ultime cinque decisamente più complicate con Lazio, Fiorentina, Verona, Atalanta e Sassuolo.

Per questo il Milan dovrà cercare di sfruttare le prossime quattro per cercare di allungare in vetta su Napoli e Inter, attese da impegni un po’ più probanti. Intanto, scudetto o no, Pioli riporterà i rossoneri in Champions League e questo permette a Maldini e la società di studiare già adesso strategie importanti per l’estate. In queste settimane in via Aldo Rossi la preoccupazione principale è stata quella dei rinnovi: Theo Hernandez ha firmato, Bennacer lo farà presto così come dovrebbe farlo a breve termine anche Rafael Leao. Il portoghese è stato il vero leader tecnico, il trascinatore, anche a livello realizzativo ha fatto un ulteriore scatto in avanti. Per questo il Milan vuole tenerlo, anche se è arrivata un’offerta monstre da un top club estero.

Milan, il PSG pronto a offrire 70 milioni. Maldini resiste e lavora a due attaccanti

Rafael Leao è il big del Milan che ha inevitabilmente più mercato, il Milan ha intenzione ovviamente di confermarlo. Ma intanto il PSG sta provando a far vacillare Maldini e la società: secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il PSG avrebbe pronta un’offerta da 70 milioni di euro con 6 milioni al giocatore. Cifre enormi, ma che i rossoneri non avrebbero intenzione di considerare al pari del giocatore, nonostante la tentazione. Su Leao c’è sempre in ballo anche la questione della causa con lo Sporting e del danno da 16,5 milioni chiesto dai portoghesi, il 7 aprile ci sarà un’altra sentenza del Tribunale di Milano. Il club sta lavorando anche su quel fronte, ma in ogni caso intende resistere agli assalti di mercato, anche perché il 15% finirebbe nelle casse del Lille (poco più di 10 milioni).

Maldini e Massara continuano a costruire, in difesa c’è sempre in ballo Botman ma neanche il Newcastle molla. L’olandese ha lo stesso agente di Bergwijn, che al Tottenham ha gli spazi chiusi e il Milan ci sta facendo un pensierino, avrebbe costi relativi e si sarebbe già mossa in tal senso. Così come va avanti il dialogo con il Sassuolo per Scamacca, che piace molto anche all’Inter ma Marotta non riesce a chiudere l’operazione puntando su un prestito con obbligo. I rossoneri potrebbero avere più armi a disposizione per convincere i neroverdi (chiedono almeno 40 milioni) e stanno lavorando anche sul bomber azzurro che farebbe coppia con Giroud, forse Ibra.