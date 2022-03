Calciomercato Inter e Juventus, è fatta | Accordo chiuso per il colpo gratis

Il Milan perderà altri giocatori a parametro zero: già decisa la prossima destinazione, è fatta

Il Milan in questi ultimi mesi ha dato segnali importanti a tutti i suoi giocatori, ma anche al calcio italiano ed europeo. La gestione dei rossoneri dei calciatori in scadenza è stata chiara e non ha ammesso deroghe, anche a top player importantissimi per la squadra tecnicamente e non solo. Nessuna eccezione, né con Gigio Donnarumma né con Hakan Calhanoglu che infatti sono andati via gratis per alzare sensibilmente il proprio ingaggio.

Una linea societaria importante e che è figlia dell’aspetto economico ma anche e soprattutto etico. Maldini non ha intenzione di farsi prendere per il collo da nessuno, non cede a richieste esorbitanti di stipendio ed è stato così anche per Franck Kessie. L’ivoriano, a meno di clamorosi ribaltoni, andrà via anche lui da svincolato in una stagione di alti e bassi, sicuramente non al livello dello scorso anno. Potrebbe salutare anche Alessio Romagnoli, ma per lui il discorso è diverso, con la Lazio pronta ad accoglierlo e che ora sta lavorando proprio alle cifre. Entrambi possono già accordarsi da qualche settimana con altre squadre per la prossima stagione, ma non sono stati ufficializzati accordi. Ma per uno dei due pare molto vicina la firma.

Calciomercato, niente Inter e Juventus: Kessie ha chiuso l’accordo col Barcellona

Parliamo ovviamente di Franck Kessie, che lascerà sicuramente il Milan a parametro zero. La lunga trattativa e i colloqui con l’agente non hanno portato a una conclusione positiva nel senso del rinnovo. Ecco perché l’ivoriano è libero di firmare per altri club, che non saranno però né Inter né Juventus, almeno stando alle ultime notizie che arrivano dalla Spagna. Il giornalista Gerard Romero, infatti, ha annunciato che ieri Kessie ha raggiunto e chiuso l’accordo definitivo con il Barcellona per la stagione 2022/23.

Un’indiscrezione che circola da tempo, quella del futuro blaugrana per il classe ’97, ma che ora sembra aver avuto l’accelerata decisiva e definitiva. L’ex Atalanta dovrebbe proseguire quindi la sua carriera in Liga, i dettagli dell’ingaggio non sono stati resi noti ma si parlava di una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro (ora ne guadagna 2,2). Per Xavi un rinforzo importante che porta caratteristiche fisiche di cui il Barcellona è molto povero a centrocampo. E l’arrivo di Kessie libererà anche qualche cessione, a partire verosimilmente da Riqui Puig.