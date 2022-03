Prestito con riscatto a 40 milioni: la Juventus piazza il colpaccio

Possibile ritorno di fiamma in casa Juventus. Affare da circa 40 milioni di euro e sfida alla big: tutti i dettagli

È vigilia di Champions League per la Juventus di Massimiliano Allegri. Domani sera, all’Allianz Stadium, i bianconeri si giocheranno l’accesso ai quarti di finale contro il Villarreal di Emery.

“Non so se abbiamo le qualità per arrivarci. Ma dobbiamo avere le ambizioni per arrivare in finale. Alla Juventus è così. Se siamo bravi e fortunati negli episodi e gli altri sono meno bravi di noi, ce la possiamo fare. Non bisogna uscire da una competizione avendo rimpianti. Quella di domani sera è una finale secca che giochiamo in casa perché i gol in trasferta non valgono più doppi. Bisogna vincerla. Punto”. In conferenza stampa alla vigilia del match, Massimiliano Allegri ha caricato così l’ambiente bianconero. L’obiettivo della società, con il ritorno del tecnico in panchina, è quello di riportare la Juve ai vertici anche in Europa e il primo step è il ritorno ai quarti di finale di Champions. Un obiettivo, insieme al quarto posto in campionato, che influenzerà inevitabilmente anche il calciomercato estivo. Ecco il possibile ritorno di fiamma in casa bianconera.

Calciomercato Juventus, può tornare di moda Thomas Partey | Cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, l’Atletico Madrid vorrebbe riportare al Wanda Metropolitano Thomas Partey. I ‘Colchoneros’ hanno ceduto il centrocampista all’Arsenal per circa 50 milioni di euro. Sulle sue tracce, però, ci sarebbe nuovamente anche la Juventus, già accostato al giocatore nelle scorse stagioni: il club bianconero è alla ricerca di rinforzi a centrocampo e potrebbe tornare di moda anche Thomas. Il portale spagnolo parla di un affare complessivo di circa 40 milioni tra prestito e riscatto.